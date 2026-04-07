Horóscopo de hoy, 7 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Una buena cena romántica te devolverá el optimismo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu estado de ánimo mejorará notablemente gracias a una sorpresa muy agradable; te apetecerá reunir a todas tus amistades y recordar los buenos y tal vez no tan lejanos tiempos de camaradería. Necesitarás mantener ese vínculo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tras una temporada de cierto descontrol, los Tauro deberán centrarse en los asuntos de alimentación entendida desde la salud, pues pueden aparecer molestias estomacales que deriven en enfermedad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). A menos que te organices como es debido, puedes desviarte fácilmente de tus propósitos, causando perjuicios varios. Un negocio inacabado o los detalles incómodos pueden amontonarse, forzándote a hacer cambios en tu lugar de trabajo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Seguirás teniendo éxito poco a poco, siempre a lo tuyo y evitando las confrontaciones con los compañeros y tus jefes. Todo este esfuerzo este año te será recompensado en un plazo breve.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás una suerte increíble durante todo el día que despertará las envidias de los que te rodean. Ten cuidado con estas actitudes, ya que no todo el mundo te aprecia como querrías. No hagas caso, y disfruta de tu gran momento.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las relaciones sentimentales pueden estar lastrando tu desarrollo personal más de los que piensas. Necesitas hacer un balance, calcular las horas que pierdes sin ningún provecho y posiblemente te replantees algunas situaciones.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los asuntos relacionados con temas inmobiliarios van a verse favorecidos en muchos aspectos. Es un momento muy bueno para mudarte de casa o darle un cambio radical a la decoración, encontrarás sobre todo muchas opciones para esto último.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te surgirá un problema de tipo profesional que te mantendrá ocupado durante toda la jornada. Aunque saldrás airoso del asunto, no te quedarán fuerzas para disfrutar de la noche.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estos días marcarán un punto de inflexión para tu trayectoria profesional, podrías recibir premios o reconocimientos, pero sin duda tendrás oportunidades para progresar en tus intereses de forma decisiva, acumulando una experiencia vital impagable.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las tensiones en el trabajo cobrarán toda su fuerza a partir de estos momentos, cuando los enemigos ocultos, aquéllos que acechan desde la envidia para lanzarse sobre vuestros fallos, estarán más activos que nunca.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El día te pedirá una dedicación expresa a la imaginación, la creatividad o todo lo relacionado con la parte más cultural de lo lúdico, que seguramente saciarás en algún museo de tu ciudad o en alguna otra cercana a tu domicilio.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La creatividad –ya sea en el terreno de arte o del espectáculo- puede ayudarte a solventar la necesidad de liquidez para tus proyectos, pero también la suerte y el azar pueden echarte una mano en estos momentos de ebullición.