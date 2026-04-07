Offset es hospitalizado tras tiroteo en Florida; está estable

El rapero estadounidense Offset se recupera en un hospital del estado de Florida tras ser tiroteado el lunes y, según un portavoz del artista, se encuentra en condición estable.
De acuerdo con informes de la policía de la localidad de Seminole, dos personas han sido arrestadas en relación con el incidente, cuya investigación continúa, según la cadena ABC.
“Podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo observado de cerca”, indicó su portavoz al canal.
El cantante, cuyo nombre legal es Kiari Kendrell Cephus, resultó herido el lunes durante un tiroteo ocurrido después de las 19:00 hora local (23:00 GMT), en un estacionamiento del Seminole Hard Rock Hotel & Casino.
Offset alcanzó notoriedad internacional como miembro del grupo de rap Migos, junto a Quavo y Takeoff, con quienes popularizó el estilo trap en la escena musical estadounidense durante la década de 2010. Entre sus mayores éxitos figuran temas como Bad and Boujee, que lideró la lista Billboard Hot 100, así como colaboraciones con artistas de alto perfil en la industria musical.
Tras el éxito del grupo, el artista desarrolló una carrera en solitario con álbumes como Father of 4 (2019), en el que abordó aspectos personales de su vida familiar. La trayectoria de Migos se vio marcada por la muerte de Takeoff en noviembre de 2022, un hecho que impactó profundamente al entorno del artista.
En el ámbito personal, Offset mantuvo una relación ampliamente mediática con la rapera Cardi B, cuyo nombre es Belcalis Almánzar.
La pareja se casó en 2017 y, tras varias separaciones y reconciliaciones a lo largo de los años, confirmó su ruptura definitiva en 2023. Fruto de su relación tienen dos hijos.
Cardi B, una de las figuras más influyentes del rap contemporáneo, ha mantenido recientemente su vida sentimental en relativa discreción, mientras continúa activa en la música y en redes sociales.
Por su parte, Offset también ha sido vinculado a proyectos musicales en solitario y colaboraciones, manteniendo presencia en la industria pese a los cambios en su vida personal. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del tiroteo.