El mensaje de Elizabeth Gutiérrez: "Dios vio cosas que no eran para ti. ¡Estamos bien!"

Algo con lo que Jomari Goyso no estaba de acuerdo, y así lo hizo saber. “¿Pero golpe duro para Elizabeth? Elizabeth está feliz, trabajando y está preocupada de otras cosas. Si ella hubiera querido seguir en ese barco, se hubiera quedado en el barco, pero ella decidió nadar y ser feliz, o sea, que Elizabeth está feliz”, aclaró el talento de Univision.