El mensaje de Elizabeth Gutiérrez: "Dios vio cosas que no eran para ti. ¡Estamos bien!"

Hace dos años que Elizabeth Gutiérrez y William Levy decidieron poner punto y final a su relación de más de dos décadas. Ahora el actor cubano confirmó su noviazgo con la jovencita cubana Jenifer Camacho, y esto ha centrado de nuevo la atención en Gutiérrez.
El hecho de que el actor cubano compartiera la semana pasada, el mismo día del cumpleaños de Elizabeth Gutiérrez, una publicación en las redes sociales dedicada a su nueva pareja fue interpretado por algunos como un "golpe bajo" para la actriz.
“Es como un golpe duro para nuestra amiga Elizabeth Gutiérrez”, comentó la conductora Tania Orduña en el programa matutino Despierta América (Univision).
Algo con lo que Jomari Goyso no estaba de acuerdo, y así lo hizo saber. “¿Pero golpe duro para Elizabeth? Elizabeth está feliz, trabajando y está preocupada de otras cosas. Si ella hubiera querido seguir en ese barco, se hubiera quedado en el barco, pero ella decidió nadar y ser feliz, o sea, que Elizabeth está feliz”, aclaró el talento de Univision.
Y tras darse a conocer el romance de William Levy, de 45 años, con Jenifer Camacho, de 22, Elizabeth ha compartido la siguiente reflexión en redes sociales.
"No te preocupes... Estás donde se supone que debes estar... Dios escuchó una conversación y vio cosas que no eran para ti. ¡¡estamos bien!", escribió la artista junto a esta imagen.
Elizabeth se encuentra en Colombia desde hace varias semanas para el rodaje de la nueva temporada de la serie "Sin senos sí hay paraíso".
La bella Elizabeth ha compartido hermosas postales de los paisajes de Colombia, donde se encuentra acompañada de su hija, Kailey.
"Días lindos", escribió Elizabeth junto a varias postales con su hija Kailey en las que se les ve disfrutando de la naturaleza en Colombia.
Por otro lado, Eli, como también le llaman de cariño sus fans, ha aprovechado su estadía en Colombia para hacer turismo. "Descansando y conectando con la cultura colombiana y sus detalles tan especiales, ¿Les gusta llevarse un pedacito de cada cultura cuando viajan?", escribió junto a esta imagen, demostrando así que ella está disfrutando mucho de esta nueva etapa de su vida.