Horóscopo de hoy, 30 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

En el terreno familiar puede llegar una noticia triste que ya estabas esperando hace tiempo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los astros abrirán para los Aries un campo diáfano para los proyectos propios y la autonomía a partir de estos momentos, cuando la lucha y el trabajo duro darán paso a los mejores momentos de todo el año en el terreno económico o de estudios.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Durante el fin de semana puedes haber tenido sorpresas sentimentales y hoy necesitarás parar y pensar en tu futuro. Puedes descubrir facetas de tu pareja que no conocías y algunas de agradarán, y otras no tanto.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puede que te levantes con el pie izquierdo tras un fin de semana que no fue como esperabas, pero hoy tendrás que calibrar mucho la trascendencia de tus palabras, sobre todo si te estás jugando los cuartos en tu trabajo. Mucha cautela.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Necesitas mostrarte más firme en tus decisiones, en especial las que atañen a tu vida familiar. Debes dudar nada más que lo justo a la hora de poner en la balanza todas las posibilidades, tener las ideas claras y el empuje de llevarlas a cabo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Un reto profesional necesitará de un sobreesfuerzo intelectual, y le dedicarás todo tu tiempo y atención. Trata de mantener la concentración y todo saldrá bien. En el plano sentimental, lograrás hacer una conquista que perseguías desde hace tiempo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Se te dará hoy bien la comunicación y jugarás un papel importante en tu centro de trabajo. Uno de tus jefes expondrá novedades interesantes y necesitarán de tu ayuda para ponerla en práctica. Es tu momento.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los nativos de Libra, por muy expertos en la materia que se crean, tendrán que tener cuidado con la letra pequeña de los contratos, especialmente con los de entidades financieras, que podrían dar problemas a un corto plazo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El influjo de Saturno augura una racha de excelente salud para los Escorpio, que vivirán uno de los mejores momentos en este terreno a partir de días como el de hoy, en el que el ejercicio, el deporte y la buena alimentación ayudarán a un talante positivo para todo tipo de envites.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La vitalidad de los últimos días puede verse mermada por pequeños problemas de salud, sobre todo musculares. No estaría de más que, si la has abandonado, recuperaras la sana costumbre de practicar ejercicio de vez en cuando.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La familia y todo lo relacionado con el hogar coparán tus preocupaciones en este inicio de la semana, en el que las cuestiones logísticas pasan a primer plano, y echarás de menos algo de tiempo para tus propias cosas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vivirás una jornada de una animación inusitada para lo que acostumbras en los últimos días, con energías renovadas para trazar planes de futuro que te ilusionen y te creen la necesidad vivir nuevas experiencias.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Hoy te sentirás muy motivado por las causas altruistas y por las buenas acciones; derrocharás generosidad y sabrás poner en práctica tus ideas.