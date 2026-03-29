Así fue la hermosa boda de Karlen Pérez y Gustavo Leone

Karlen Pérez y Gustavo Leone, ambos reconocidos presentadores de televisión en Honduras, por fin dieron en "Sí acepto" en una hermosa ceremonia celebrada el pasado sábado.
Los enamorados han compartido en sus redes sociales varios videos e imágenes del día más feliz de sus vidas.
Karlen y Gustavo también le dieron repost a todas las fotos que sus amigos e invitados a la boda compartieron en sus redes sociales.
La presentadora hondureña Loren Mercadal fue una de las invitadas a la ceremonia. "Una boda hermosa, llena de mucho amor", escribió junto a varias postales de los nuevos esposos.
La boda del argentino y la hondureña fue un evento que reunió a varias personalidades de la televisión hondureña.
El presentador y locutor Ricardo Valle también acompañó a Gustavo y Karlen en su gran día.
En los videos que compartieron los esposos se les puede ver muy felices y bailando su primer vals.
Karlen Pérez y Gustavo Leone se dieron un tierno beso frente a los invitados.
Gustavo Leone y Karlen Pérez se comprometieron en matrimonio a principios de 2025, esto tras varios años de noviazgo.
Los conductores forman una de las parejas más carismáticas y queridas de la farándula hondureña.