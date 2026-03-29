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Así fue la hermosa boda de Karlen Pérez y Gustavo Leone

Los presentadores de televisión se dieron el "Sí, acepto", en una linda ceremonia a la que acudieron sus amigos y familiares.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 17:19 -
  • Redacción web
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Karlen Pérez y Gustavo Leone, ambos reconocidos presentadores de televisión en Honduras, por fin dieron en "Sí acepto" en una hermosa ceremonia celebrada el pasado sábado.

 Fotos: Capturas de pantalla de redes sociales de Karlen y Gustavo.
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Los enamorados han compartido en sus redes sociales varios videos e imágenes del día más feliz de sus vidas.

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Karlen y Gustavo también le dieron repost a todas las fotos que sus amigos e invitados a la boda compartieron en sus redes sociales.
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La presentadora hondureña Loren Mercadal fue una de las invitadas a la ceremonia. "Una boda hermosa, llena de mucho amor", escribió junto a varias postales de los nuevos esposos.
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La boda del argentino y la hondureña fue un evento que reunió a varias personalidades de la televisión hondureña.
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El presentador y locutor Ricardo Valle también acompañó a Gustavo y Karlen en su gran día.
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En los videos que compartieron los esposos se les puede ver muy felices y bailando su primer vals.

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Karlen Pérez y Gustavo Leone se dieron un tierno beso frente a los invitados.
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Gustavo Leone y Karlen Pérez se comprometieron en matrimonio a principios de 2025, esto tras varios años de noviazgo.
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Los conductores forman una de las parejas más carismáticas y queridas de la farándula hondureña.
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