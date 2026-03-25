Horóscopo de hoy, 25 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vas a discutir con tus hijos por tu afán de perfeccionismo. Pretendes que ellos sean igual tú y no te vale con que sólo lo intenten, lo tienen que conseguir. Por lo demás, vas a tener una conversación muy interesante con tu pareja sobre vuestros puntos de vista en cuanto al dinero.