Horóscopo de hoy, 25 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

El ambiente relajado propiciará el diálogo y tal vez alguna amistad inesperada.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). En estos días tendrás buenas oportunidades para solucionar problemas laborales que tienen alguna implicación personal con determinados compañeros.
TAURO (21 abril - 20 mayo). En líneas generales, este día será armónico, tranquilo, quizá amenizado con agradable compañía. Puedes tener la posibilidad de comunicarte más fácilmente, sintiéndote también más sensible a las necesidades de los demás.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Pareces tener claro que han llegado para ti el momento de buscar nuevos horizontes, ampliar tu campo de acción con nuevas personas o intereses, peor te complicará la vida de cara a la familia, más acostumbrada a guardar los tiempos y la formas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vas a discutir con tus hijos por tu afán de perfeccionismo. Pretendes que ellos sean igual tú y no te vale con que sólo lo intenten, lo tienen que conseguir. Por lo demás, vas a tener una conversación muy interesante con tu pareja sobre vuestros puntos de vista en cuanto al dinero.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy puede ser un buen día para las relaciones públicas, y puede ser importante para ti. Mostrarás tu lado más amable y conversador. Habrá cambios significativos con tu pareja. Si has planeado aumentar la familia, es un momento idóneo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). A partir ahora se refuerzan las relaciones de amistad y de grupo, justo lo que esperabas para dar salida al caudal de ideas acumulado. Si estás de vacaciones, se te abren numerosas posibilidades.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aparecen hoy complicaciones en tu vida diaria. Seguramente alguien a quien crees conocer está jugando a un doble juego a tus espaldas y tendrás que tener mano izquierda para evitar enfrentamientos directos, pero salvaguardando tus intereses.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No es el momento adecuado para tomar decisiones, los agobios de los últimos días te conducirán hacia la precipitación; lo adecuado será que analices todos los puntos de vista de las opciones que se te presenten, sobre todo en el terreno laboral.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Sigues a toda máquina con proyectos que tienes en la cabeza desde hace tiempo, aunque estos momentos deberás prestar mucha atención a los condicionantes económicos, porque algún apoyo puede fallarte en ese sentido.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu afán por transformar a los que tienes a tu alrededor te va a terminar creando fama de manipulador. En lo físico te sientes muy atractivo y eres capaz de conquistar a cualquiera que se cruce en tu camino.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una relación afectiva que creías haber apartado para siempre se te pone otra vez delante de las narices. Si estás libre, piensa si hay buenos motivos para una segunda oportunidad, o simplemente conseguirás no tropezar otra vez en la misma piedra.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás la necesidad de reformular algunos preceptos que hasta ahora regían tu vida. Con un rápido análisis te darás cuenta de los puntos que te fallan y podrás reiniciarlos, siempre con la ayuda del planeta Mercurio que rige tu signo.