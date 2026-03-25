Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios este 2026

Céline Dion volverá a los escenarios en otoño de 2026 con una serie de conciertos en París, ciudad donde actuó por última vez en 2024. La artista canadiense padece una rara enfermedad neurológica incurable.
El anuncio del regreso explica la aparición, desde este lunes, de carteles en la capital francesa con títulos de algunos de sus grandes éxitos, como The Power of Love y Pour que tu m’aimes encore, según informó el diario Le Parisien.
Las fechas de los conciertos, que se celebrarían en La Défense Arena —con capacidad para 40.000 espectadores—, se anunciarán próximamente, de acuerdo con fuentes citadas por ese medio francés.El diario canadiense La Presse también adelantó la información y prevé dos conciertos por semana entre septiembre y octubre.
El diario canadiense La Presse también adelantó la información y prevé dos conciertos por semana entre septiembre y octubre.
Este retorno marcaría la primera serie de actuaciones de Céline Dion, de 57 años y originaria de Charlemagne (Quebec), desde su interpretación de Hymne à l’amour, de Edith Piaf, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de los momentos más destacados del evento celebrado el 26 de julio.
Aquella aparición fue especialmente esperada, ya que un año antes la cantante se vio obligada a cancelar su gira mundial Courage World Tour debido a los problemas derivados del síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares.
La ganadora de dos Óscar y varios premios Grammy se somete a un tratamiento intensivo para controlar sus músculos, lo que incide incluso en actividades cotidianas como caminar. Estas complicaciones también afectan a sus cuerdas vocales.
Estas complicaciones también afectan a sus cuerdas vocales.El proceso de su enfermedad quedó documentado en 2024 en el documental I Am: Céline Dion.
El proceso de su enfermedad quedó documentado en 2024 en el documental I Am: Céline Dion. El SPR, una afección poco frecuente y con escasa investigación científica, provoca una rigidez progresiva en extremidades como manos y pies, lo que puede limitar severamente la movilidad.
Su último gran concierto en solitario tuvo lugar en la primavera de 2020 en Nueva York, dentro de una gira que fue suspendida por la pandemia de covid-19 y que posteriormente no pudo retomarse debido a su estado de salud.