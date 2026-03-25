De Honduras al Mundial 2026: Sirey Morán firma con Telemundo

La periodista y presentadora hondureña Sirey Morán confirmó su incorporación oficial a Telemundo Deportes, marcando una nueva etapa en su carrera profesional.
El anuncio llega tras varios meses de colaboraciones como invitada, en las que la comunicadora ya había comenzado a integrarse en distintas coberturas deportivas de la cadena.
“Ya firmamos contrato, estoy feliz, porque voy a trabajar en la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026 con Telemundo”, expresó Morán en declaraciones exclusivas al medio digital Las Top News, cuyo enlace fue reposteado por la propia Sirey en su historia de Instagram.
La presentadora destacó la relevancia de esta oportunidad dentro de su trayectoria, especialmente al tratarse de uno de los eventos más importantes del calendario deportivo internacional.
“Para mí ser parte de Telemundo es un privilegio. Lo vivo como una bendición y como una gran oportunidad para crecer y aportar junto a un equipo exitoso en el área deportiva, especialmente en un evento tan importante como lo es un Mundial”, añadió.
Su vínculo con la cadena comenzó de manera progresiva, participando en producciones digitales y eventos de alto perfil como el Super Bowl, experiencia que ella misma calificó como un logro personal.
“He venido haciendo algunas cosas con Telemundo como invitada. Incluso me cumplieron el sueño de llevarme al Super Bowl y de ser parte de la producción digital con ellos. En Honduras, fue una noticia compartida por todos los medios”. Antes de su contratación formal, también formó parte de coberturas deportivas relevantes, incluyendo eliminatorias internacionales y partidos destacados del fútbol mexicano.
“Antes de eso, estuve en la transmisión del partido de eliminatorias entre Costa Rica y Honduras, y también en un clásico de la liga mexicana, Chivas vs. América, para digital”. Ahora, su incorporación se oficializa con miras a la cobertura del Mundial, en la que comenzará actividades a partir del mes de junio.
“Ahora llega la noticia oficial: voy a formar parte del equipo de transmisión del Mundial 2026 con Telemundo Deportes, ya contratada para este evento y arrancando actividades en junio”.Más allá de este anuncio, Morán continuará activa en eventos previos, incluyendo dinámicas con la audiencia como encuentros y transmisiones especiales.
“Este sábado estaré en la actividad del Watch party del amistoso internacional entre Estados Unidos y Bélgica para comenzar a calentar motores”. Originaria de El Progreso, su trayectoria se ha basado en la constancia y la reinvención, desde su paso por certámenes de belleza hasta llegar a un medio internacional para el evento deportivo más importante del mundo.