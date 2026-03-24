Horóscopo de hoy, 24 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Algunas deudas pendientes pueden reaparecer y reclamar tu atención.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los Aries que buscan pareja pueden darse cuenta de que una amistad consolidada se convierte en algo mucho más serio y con opciones de futuro, y esa será la clave para evitar al engañoso Neptuno.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las tensiones en el trabajo están llevando demasiado estrés a tus relaciones familiares, pero con un poco de control, todo se encauzará adecuadamente; sobre todo no te alteres y gánate a los tuyos con palabras amables y escuchando sus puntos de vista.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Jornada de revisión de los recursos que manejas a nivel profesional; pueden aparecer buenas oportunidades de cambios que deseas, y que puedes lograr. Buen momento para potenciar tus relaciones íntimas; reflexiona sobre cambios al respecto.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Se te podría presentar una atractiva oportunidad para hacer negocios. Eso sí, en esta empresa la cooperación será imprescindible: deberás acostumbrarte a trabajar en equipo, mentalizarte y dejar a un lado envidias y celos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Deberías frenar tus ansias de libertad si tienes ahora pareja y te importa realmente. Párate a meditar unos instantes en tu vida, y piensa qué quieres hacer con tu olvidada pareja. Puede que estéis perdiendo el tiempo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Habrá cambios muy positivos en el trabajo y si eres capaz de organizarte bien, tu rendimiento mejorará ampliamente. Si sufres agotamiento mental, puede ser una buena idea buscar nuevos hobbies para recuperar la energía. Novedades en el amor.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las cosas del amor deberás hilarlas con delicadeza, tu pareja está más sensible de lo normal por motivos ajenos a ti, pero finalmente acabarás pagando el pato si no andas con cuidado. Buen momento para inversiones modestas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy te sale la vena despreocupada y vas a pasar el día sin importarte nada las responsabilidades que puedas estar descuidando. Eso puede enfurecer a algún Leo que tengas alrededor, que te perseguirá para recordarte lo que tienes que hacer.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de relajación; las cosas estarán muy tranquilas en todos los ámbitos de tu vida. En el trabajo, pueden solicitar tu ayuda de otros departamentos que no tienen que ver con el tuyo. Algunas deudas pendientes pueden reaparecer y reclamar tu atención.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Buen momento para poner a prueba tu valía profesional; te lloverán los proyectos y tendrás que tener a punto los objetivos marcados. En lo personal, aunque discutirás con tu pareja más de lo habitual, no debes darle mucha trascendencia; son rachas pasajeras.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás viviendo un momento muy especial con tu pareja; si puedes hacer una escapada romántica, será uno de esos viajes que recuerdes toda la vida. Buena racha en el trabajo. Los ingresos mejoran y tu autoestima se recupera día a día.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Por motivos ajenos a tu voluntad, tu imagen pública puede pasar al primer plano, influyendo en estudios o tu carrera. Dependerá de cómo hayas actuado en el pasado, pero sobre todo de cómo gestiones ahora la crisis.