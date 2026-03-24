Fan con cáncer conmueve a John Cena en emotivo encuentro

Un emotivo momento protagonizado por John Cena durante un evento público ha captado la atención en redes sociales, luego de que un fan compartiera con él su delicado estado de salud.
El encuentro tuvo lugar en MEGACon Orlando, donde el también actor interactuó con asistentes como parte de las actividades programadas.
Durante el intercambio, el fan reveló que enfrenta un diagnóstico de cáncer en etapa cuatro, además de haber atravesado procedimientos médicos complejos en los últimos meses.
“Estoy en la etapa cuatro del cáncer. Y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral. Y fuiste tú quien me dio fuerzas para luchar. Y la semana que viene me enteré de que necesito otra cirugía", expresó.
El asistente explicó que la figura pública de Cena ha sido una fuente de motivación en su proceso, lo que lo llevó a solicitar un gesto personal durante el encuentro.
Ante esta petición, el exluchador respondió de manera inmediata y accedió a abrazarlo, generando un momento cargado de emoción frente a los presentes.
La escena fue captada en video y posteriormente difundida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por el impacto del testimonio y la reacción del artista.
El episodio se dio en el contexto de una convención que reúne a figuras del entretenimiento, creadores de contenido y seguidores de la cultura pop en un mismo espacio.
Más allá del momento puntual, la historia también conecta con la experiencia personal de Cena, quien ha hablado abiertamente sobre su propio diagnóstico de cáncer de piel en años recientes. El actor reveló que durante revisiones médicas rutinarias se le detectaron lesiones que fueron tratadas a tiempo, lo que lo llevó a reflexionar sobre la importancia del cuidado preventivo.
A partir de esa experiencia, ha impulsado campañas de concienciación sobre la protección solar, promoviendo hábitos que reduzcan riesgos asociados a la exposición prolongada al sol.