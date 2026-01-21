  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 21 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 06:56 -
  • Agencia EFE
1 de 13

Organizarás reuniones o cenas con amigos para charlar esta semana.

 Fotos Shutterstock
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si has notado cansancio o pesadez últimamente, deberías respetar más los tiempos de descanso y sueño, o las horas de las comidas. Puede que tu organismo esté pidiendo a gritos un poco de sensatez. Organizarás reuniones o cenas con amigos para charlar.

3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen momento para preparar viajes o escapadas con tu pareja; tendrás la necesidad de esconderte con ella y compartir sentimientos íntimos, que ella sabrá recibir y corresponder. Cuídate de los excesos gastronómicos.

4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te sentirás valorado y reconocido en tu lugar de trabajo; cambiarán tus circunstancias y empezarás a ver los frutos de tus esfuerzos, iniciando una época que no tendrá nada de restrictiva. En lo personal, percibirás cambios que no te gustarán.

5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy será un buen día en tu entorno laboral; te sentirás radiante y todas tus conclusiones serán muy bien recibidas y tendrán un eco impactante. Procura sacar el máximo beneficio de tu buena racha profesional. Te apetecerá celebrar algo en pareja.

6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Los ingresos de tu trabajo parecen haber mejorado progresivamente, por lo que puedes comenzar a soñar ese viaje aplazado sine die, o quizás apuestes por hacerle una buena reforma a tu casa. Es cuestión de ganas de complicarte la vida o no.

7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Procura que las relaciones profesionales fluyan con tranquilidad para alcanzar el bienestar y la tranquilidad que necesitas en estos momentos de nerviosismo. Te conviene permanecer en un estado de relajación total ante las propuestas que te puedan hacer.

8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te lo pasarás muy bien si sabes dosificar tus devaneos; recuerda que alguien puede salir dañado, y te puedes sentir muy mal. Buen momento para la comunicación con tus amigos y familiares. Te sientes bien y quieres compartirlo.

9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No permitas que el nerviosismo ante las cosas que están por llegar te bloquee, necesitas tranquilidad para conseguir tus objetivos más pronto que tarde. La previsión será fundamental si es que estás luchando contra otros.

10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pequeños problemas de salud derivados del trabajo te pueden obligar a hacer una vida de reposo para la que no tienes costumbre. Aprovecha para leer y para escuchar tu música favorita... te hará pensar en algo que requiere maduración.

11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada de tranquilidad y optimismo en las relaciones personales; disfrutarás en las comidas o cenas de negocios, y te mostrarás locuaz. Presta alguna atención a las señales que te manda tu cuerpo y cuida tu salud; debes ser más constante con este tema.

12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Aunque tu trabajo y tu mundo profesional han llenado tu vida en los últimos años, ahora te toca asumir un cambio vital con el que no contabas. Relaja los ánimos y el ímpetu que te caracteriza y tomarás las decisiones correctas. La suerte te acompañará.

13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llegan buenas noticias relacionadas con la familia. Es tiempo de alegría y serás capaz de transmitírsela a los que tienes alrededor. Buen momento para las reconciliaciones y para retomar viejas amistades que la pereza del tiempo parece haber vencido.
