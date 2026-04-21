Horóscopo de hoy, 21 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Buen momento para iniciar relaciones de amistad. ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estás demasiado pasivo en los asuntos del corazón; quizá no te estás dando cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Céntrate de una vez en algo que no sea tu trabajo, y amplía horizontes, sobre todo en el campo de los sentimientos.