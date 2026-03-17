Horóscopo de hoy, 17 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Mostrarás mucho entusiasmo en tu lugar de trabajo y llegarás a alcanzar los mejores resultados en todos tus objetivos. Te ofrecerán un negocio que no verás claro; consulta con un profesional las dudas que te surjan. Te apetecerá una velada romántica.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si has castigado tu estómago en los últimos días, te levantarás con el ánimo caído y sin muchas fuerzas; necesitarás una terapia urgente para poder llevar a cabo todos los compromisos que tienes para el día. En un par de horas te sentirás como nuevo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los asuntos sentimentales te harán pasar una jornada de angustia o temor, necesitarás convencerte de que la paciencia es fundamental para conseguir tus objetivos a medio plazo, mucho mejor que cometer errores por precipitación.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vas a tener un día duro en cuanto a las relaciones personales. Discusiones sin sentido y peleas de familia van a aguarte el día. Además no está en tu mano evitarlas porque lo que pasa es que hoy a todo el mundo parece enfadado, pero tú no sabes por qué.
LEO (23 julio - 22 agosto). Llevas una vida llena de actividad y excesivo ajetreo; aunque te pueda parecer apasionante, este ritmo de vida te pasará factura. Dosifica el trabajo y las salidas y notarás cómo el sosiego y la tranquilidad se vuelven a instalar en tu vida.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el trabajo llegarán pronto tiempos difíciles, porque nuevos compañeros tenderán a complicarte la vida o, lo que es peor, intentarán instalarse en tu terreno. Tienes todas las de ganar, sólo deja que los otros expongan sus armas y contraataca en el momento oportuno.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Recibirás una oferta por parte de un amigo, para embarcarte en una actividad que, hasta ahora, nunca habías podido ver consumada. Este es un buen momento para poner en marcha cualquier tipo de actividad lúdica o recreativa.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tus relaciones familiares puedes deteriorarse si continuas comportándote con orgullo y arrogancia. Piensa un poco en el daño que puedes hacer a los que te rodean y pon de tu parte para que el mal rollo desaparezca.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el terreno familiar o de los amigos pueden llegar noticias tristes que ya estabas esperando desde algún tiempo. Es la hora del apoyo incondicional hacia los seres queridos. Tu pareja será también un gran apoyo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En pocos días habrá tensión, giros inesperados y sorpresas en tu ámbito laboral, sobre todo de parte de los jefes, así es que deberías estar prevenido para no meterte en una guerra de tiros cruzados. Si estás listo puedes salir con ganancias.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una situación del pasado poco agradable puede surgir de nuevo en tu vida, pero te encontrará mucho mejor preparado, sobre todo por la ayuda de tu familia. Se ocuparán de allanarte el camino para que soluciones el problema en poco tiempo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu pareja será de gran apoyo ante una situación familiar complicada. Si nunca habías contemplado a tu media naranja en esa versión, hoy tendrás la ocasión de comprobarlo. Se estrechan los lazos y el compromiso puede ser más fuerte.