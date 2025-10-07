Tiktoker hondureño "La Doña HN" denuncia amenazas a muerte tras polémica en feria

El tiktoker hondureño conocido como “La Doña HN” denunció este martes públicamente haber recibido amenazas de muerte, luego de pronunciarse sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la feria patronal de Agalteca, Francisco Morazán.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el creador de contenido casero explicó que las amenazas surgieron después de que se viralizara un video en el que un hombre identificado como Josecito Elvir, originario de Agalteca, mencionó que “la iba a mandar a traer con personas delincuentes”.
“En las últimas horas se viralizó un video donde se pone en riesgo mi integridad (...). Quiero aclarar que este hecho surge a raíz de la reciente feria patronal de Agalteca”, expresó “La Doña HN”.
Según el comunicado, la controversia comenzó tras la elección de la reina de la feria, un evento que en años anteriores había estado rodeado de sospechas de favoritismo. Este año, el resultado habría sido transparente, lo que generó descontento entre algunos pobladores.
Después del certamen, comenzaron a circular capturas de pantalla y comentarios en los que se acusaba a varios miembros del jurado de haber sido comprados. En dichas conversaciones se mencionaba que una de las finalistas sería sobrina de Josecito Elvir, antiguo patrocinador de los eventos culturales de la comunidad.
El comunicado de "La Doña Hn" puntualiza que durante una transmisión en vivo realizada desde la cuenta oficial “Agalteca HN”, Elvir habría realizado comentarios ofensivos sobre las participantes, asegurando que “hacía con las niñas lo que quería”. Sus palabras desataron indignación entre los espectadores, quienes le reprocharon su actitud y defendieron el respeto hacia las jóvenes.
Ante la situación, “La Doña HN” decidió compartir en su página una de las capturas virales, acompañada de un mensaje en el que pedía respeto hacia las participantes y denunciaba públicamente los presuntos actos irregulares.
“Aclaró que mi intención nunca fue difamar ni atacar a nadie, sino defender la transparencia y los valores dentro de un evento que representa el esfuerzo y la ilusión de muchas jóvenes”, expresó.
Minutos después, según su testimonio, Elvir reaccionó de forma agresiva, contactando a terceros y emitiendo amenazas directas, las cuales quedaron grabadas y posteriormente se hicieron virales.
El tiktoker afirmó que ya interpuso la denuncia ante las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para garantizar su seguridad.
El comunicado también señala que, tras difundirse el video, Elvir se comunicó para ofrecer disculpas, asegurando que sus declaraciones se dieron “en un momento de ira” y bajo la influencia de comentarios erróneos. Incluso habría propuesto una colaboración publicitaria, oferta que fue rechazada por “La Doña HN”.
Finalmente, el creador de contenido aprovechó el mensaje para reafirmar su cariño por su comunidad y por Honduras, lamentando que conflictos aislados manchen la imagen de un pueblo “lleno de gente noble, trabajadora y solidaria”.
“Agradezco de corazón a todas las personas y medios que me han mostrado su apoyo. Su cariño me da fuerza para seguir trabajando con transparencia, amor y respeto por mi país”, concluyó.