Tiktoker hondureño "La Doña HN" denuncia amenazas a muerte tras polémica en feria

El comunicado de "La Doña Hn" puntualiza que durante una transmisión en vivo realizada desde la cuenta oficial “Agalteca HN”, Elvir habría realizado comentarios ofensivos sobre las participantes, asegurando que “hacía con las niñas lo que quería”. Sus palabras desataron indignación entre los espectadores, quienes le reprocharon su actitud y defendieron el respeto hacia las jóvenes.