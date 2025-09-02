Mayra Tercero es recordada tras su muerte por esta nostálgica razón

La repentina partida de Mayra Alejandra Tercero Acosta, conocida cariñosamente como “La Colocha”, sigue causando conmoción en Honduras.
A sus 31 años, la presentadora de TV Azteca Honduras, bailarina y estudiante de odontología, dejó un vacío enorme entre familiares, amigos y televidentes.
Este 2 de septiembre, la querida presentadora y bailarina Mayra Tercero habría celebrado su cumpleaños número 32. Aunque físicamente ya no está, su recuerdo sigue vivo en el corazón de quienes la amaron y admiraron.
Familiares, amigos y seguidores la recordaron este martes como una joven dulce, carismática y llena de alegría, cualidades que la hicieron brillar dentro y fuera de la pantalla.
Con su sonrisa contagiosa y su energía inigualable son la nostálgica razón por la que hoy, a pesar de la tristeza de su partida, continúa siendo motivo de inspiración y cariño.
“El cielo hoy está de fiesta”, expresan sus seres queridos, convencidos de que su luz sigue brillando más fuerte que nunca.
Cabe destacar que además colegas de los medios, amigos y seguidores han compartido anécdotas que resaltan ese lado humano y luminoso que la distinguía.
“Mayra siempre tenía un comentario alegre, un gesto amable. Podía transformar el ambiente con su sola presencia”, recuerdan quienes trabajaron junto a ella.
Hoy, más allá de la incertidumbre sobre las causas de su muerte, el público prefiere guardarla en la memoria por su capacidad de contagiar felicidad en todo momento.
La muerte de Mayra Tercero ocurrió la madrugada del domingo 13 de julio de 2025, después de haber sufrido un fuerte dolor abdominal. Fue atendida inicialmente en una clínica privada en Tegucigalpa y luego trasladada al Hospital Escuela, donde lamentablemente fue declarada sin vida al llegar