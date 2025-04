Jennifer Aplícano confirma ruptura con Miguel Marichal y deja fuerte mensaje

"Esto no es una explicación, es una decisión y una forma de poner pausa a todo el ruido de las redes sociales para dejar hablar un poquito la verdad, no tengo la obligación de dar detalles, pero lo hago poque en redes sociales muchos sienten el derecho de opinar sobre cosas que no conocen y bueno fui yo que puse mi relación en redes y en ese mismo término la trataré", dijo en su primera intervención Aplícano.