Hermana de Selena Quintanilla demanda a Shein por vender ropa con el rostro de la cantante

Suzette Quintanilla, hermana de la fallecida cantante Selena, acaba de demandar a la popular compañía Shein por presuntamente vender ropa con el rostro de la desaparecida intérprete sin autorización.
De acuerdo a documentos judiciales, la empresa ha usado la imagen de Selena en prendas de vestir y accesorios que ofertan en su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, compañía familiar y dueña de los derechos del nombre e imagen.
Según TMZ, en el expediente se asegura que en agosto pasado, la familia Quintanilla envió una carta a través de su compañía para exigir a Shein que retiren los productos del mercado, sin embargo ignoraron la solicitud y continuaron vendiendo su mercancía.
Reportes también mencionan que la demanda no sólo pretende que se detenga la comercialización de la ropa y accesorios, sino que también reclama todas las ganancias que han obtenido de Quintanilla, además de otros daños.
Hasta el momento la empresa no ha respondido a la presunta demanda de la familia de Selena Quintanilla.
Los cierto es que la inolvidable Selena Quintanilla sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.
Nacida en Texas y conocida como la “Reina del Tex-Mex”, Selena conquistó al público con su carisma, su poderosa voz y su estilo único que mezclaba música tejana, pop y ritmos latinos.
Desde muy joven comenzó a cantar junto a su familia y poco a poco logró abrirse camino en una industria dominada por hombres.
Su talento la llevó a lanzar álbumes icónicos como Amor Prohibido, considerado uno de los discos latinos más importantes de los años 90, con éxitos que todavía suenan en todo el mundo como Como la Flor y Amor Prohibido.
Aunque su vida terminó trágicamente en 1995, su legado continúa más vivo que nunca.