Fortuna de Nicki Nicole actualmente: negocios y cuánto gana con la música

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (Barcelona, 18 años) confirmó hace pocos meses lo que muchos sospechaban: su relación con la cantante argentina Nicki Nicole (Rosario, 25 años). Lo hizo con una historia en su cuenta de Instagram, donde aparecen ambos junto a un pastel de cumpleaños para Nicki Nicole. Los más de 37 millones de seguidores que acumula el futbolista en Instagram y los 22 millones de la cantante argentina esperaban esta confirmación hace rato.
Al igual que Leo Messi, Nicole Denise Cucco nació en Rosario, Argentina. Irrumpió en la música en 2019 con «Wapo Traketero» y se catapultó con las Bizarrap Music Sessions #13. Su tercer álbum, “Alma” (2023), incluye colaboraciones clave como Rels B, Young Miko, YSY A y Milo J. Hits como “No toque mi Naik” (con Lunay) y el remix de “Ella No Es Tuya” la consolidaron como una voz urbana irresistible.
Se estima que Nicki Nicole gana entre 2,8 y 3,9 millones de euros, sumando ingresos por YouTube, giras y redes sociales. Solo en Instagram, sus ingresos mensuales se estiman entre 85 mil y 116 mil dólares, lo que equivale a más de un millón de dólares anuales. Sus giras, colaboraciones y canciones la convierten en una de las cantantes jóvenes mejores pagas de su país.
La joven visitó en varias ocasiones el famoso programa La Resistencia, la última vez en 2023. David Broncano le preguntó sobre su dinero y vida privada, aunque Nicki Nicole prefirió mantener privadas las cifras exactas. Ese mismo año visitó también El Hormiguero y habló con Pablo Motos sobre su gira Alma y su canción Enamórate junto a Bad Gyal, e incluso se animó a vestir un toque flamenco al cantar un fragmento de “No voy a llorar”. La entrevista enamoró a muchos por su calidez y dulzura.
"Muy enamorada del dinero", "Está enamorada de la billetera de Lamine Yamal" o "Lamine, pon todo a nombre de tu madre", son solo algunos de los comentarios (misóginos y clasistas) que han aparecido en las redes sociales tras ella confirmar que está "enamorada" del futbolista del Barcelona.
Sin embargo, Nicki Nicole no necesita el dinero de nadie. Ella ya tiene la billetera llena. Además de la música, ha sido imagen de marcas como Volkswagen, Hugo Boss o Pull&Bear, demostrando que su influencia va mucho más allá de la música. Y su cuenta bancaria no necesita a ninguna pareja para aumentarla.
Muchos de sus fans aseguran que durante sus anteriores relaciones con Khea, Trueno y Peso Pluma nadie se ha preguntado cuánto dinero tenía Nicki Nicole en la cuenta. Tampoco había este tipo de comentarios hacia ella, por lo que dejan claro que ella no está con el futbolista por ningún interés económico.
Desde que confirmaron su relación a finales de agosto, tanto Yamal como Nicole han compartido en sus perfiles diversos fragmentos de su vida en pareja. En uno de los posteos recientes, el extremo de Barcelona publicó fotografías acompañado de la artista, una de ellas durante un atardecer en un barco, decorado con globos con forma de corazón.
Para alguien de la estatura de Nicki Nicole, quien mide 1.42 metros de altura, podríamos utilizar la clásica metáfora de que ningún el techo es muy alto para ella. Sin embargo, dejando las metáforas a un lado, podemos denominar a la argentina como una de las grandes promesas de la música de la región.
Parte de su mérito estriba en haber buscado un estilo, al que han denominado “urbano underground”, que conecta más con la verdadera esencia de la calle que con las típicas exaltaciones del lujo y los coches caros. Con preocupaciones reales para la juventud argentina como la situación de las mujeres, los cambios políticos o la crisis económica.
A nivel sonoro, todo esto lo ha traducido también en producciones de aroma orgánico, casi siempre construidas en torno a guitarras o pianos, que apostaban por un lado más humano y tradicional frente a los beats más maquinales (que también utiliza, aunque de un modo más sutil).