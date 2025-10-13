Fortuna de Nicki Nicole actualmente: negocios y cuánto gana con la música

La joven visitó en varias ocasiones el famoso programa La Resistencia, la última vez en 2023. David Broncano le preguntó sobre su dinero y vida privada, aunque Nicki Nicole prefirió mantener privadas las cifras exactas. Ese mismo año visitó también El Hormiguero y habló con Pablo Motos sobre su gira Alma y su canción Enamórate junto a Bad Gyal, e incluso se animó a vestir un toque flamenco al cantar un fragmento de “No voy a llorar”. La entrevista enamoró a muchos por su calidez y dulzura.