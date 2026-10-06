Florinda Meza revela por qué no busca otra pareja tras la muerte de Chespirito

Ante las críticas que recibió por su relación con Gómez Bolaños, Meza ha defendido su historia y ha rechazado la idea de sentirse culpable por haber iniciado aquel romance. "Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien", declaró en una entrevista con Adela Micha.