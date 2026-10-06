Florinda Meza revela por qué no busca otra pareja tras la muerte de Chespirito

Florinda Meza volvió a referirse a su vida sentimental y dejó clara su postura: a más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, no contempla iniciar una nueva relación. La actriz aseguró que continúa vinculada emocionalmente al creador de "El Chavo del 8".
La declaración ocurrió durante un encuentro con reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a tener pareja.
"Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más", respondió Meza de manera contundente, dejando claro que no tiene entre sus planes rehacer su vida sentimental.
La actriz, de 77 años, ha expresado en distintas ocasiones que Gómez Bolaños continúa ocupando un lugar fundamental en su vida. Para Meza, el paso del tiempo no ha significado el final del vínculo emocional que construyó con el comediante.
Años atrás, durante otra entrevista, la intérprete ya había descartado la posibilidad de enamorarse nuevamente. "Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?", afirmó entonces.
En aquella conversación también describió la muerte de su esposo como "la peor de mis pesadillas" y explicó que, aunque el dolor por su ausencia permanece, con el tiempo aprendió a convivir con él.
La relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvo marcada tanto por su extensa historia de amor como por las polémicas que rodearon sus comienzos. Cuando iniciaron su romance, el comediante todavía estaba casado con Graciela Fernández.
El tema volvió a generar atención en 2025 con el estreno de "Chespirito: Sin querer queriendo", bioserie que abordó distintos episodios de la vida del creador de "El Chavo del 8" y la historia detrás de algunos de sus vínculos personales.
Ante las críticas que recibió por su relación con Gómez Bolaños, Meza ha defendido su historia y ha rechazado la idea de sentirse culpable por haber iniciado aquel romance. "Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien", declaró en una entrevista con Adela Micha.
La actriz también ha respondido a quienes durante años la han señalado como "la otra" en la vida del comediante. Meza sostiene que su papel fue mucho más amplio y que acompañó a Gómez Bolaños durante una importante etapa de su vida.