Fans de "Star Wars" y varios famosos de Hollywood se reúnen en un gran evento en Japón

Para deleite de los aficionados allí reunidos, Favreau invitó a entrar en el escenario a Sigourney Weaver, que forma parte del reparto de la película; al protagonista de la trama, Pedro Pascal, que sacó tiempo de su apretada agenda de promoción de la segunda temporada de 'The Last of Us' para viajar al país asiático, y al propio Grogu, que el propio cineasta sostuvo ante los asistentes.