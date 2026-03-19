Famosos hondureños celebran el Día del Padre con emotivas publicaciones

El expresentador de HCH, Allan Paúl Carranza, aunque aún no es papá, hizo lo propio con su padre. A través de sus redes publicó esta antigua fotografía familiar junto a un mensaje: "Mi padre siempre nos ha enseñado a ser luchadores y avanzar en nuestras metas, pero sobre todo a respetar y querer a los demás. Amamos a nuestro viejo; y todos los padres que luchan a la par de sus familias, muchas felicidades".