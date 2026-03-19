Famosos hondureños celebran el Día del Padre con emotivas publicaciones

Creadores de contenido como Shin Fujiyama y Carlos Zúniga fueron felicitados en el Día del Padre, al igual que el futbolista Carlo Costly y el cantante Nilo Espinal. Por su parte, el expresentador de televisión, Allan Paúl Carranza, extendió su gratitud a su padre por ser un soporte en su vida.
Al creador de contenido y miembro de Los Hijos de Morazán, Carlos Zúniga, lo felicitaron por el Día del Padre con una tierna publicación. Eliany Barahona, pareja de Zúniga, mostró un video donde el hondureño sale tocando un instrumento musical de juguete, al cual su hijo reacciona con regocijo. "Mi familia que me dio el mejor de los títulos. Los amo", escribió Carlos.
Carlo Costly, el querido futbolista hondureño, también compartió dos publicaciones. La primera fue a la felicitación dada por su esposa Tita Torres, quien le dio gracias por amar y cuidar con todo su corazón a sus hijas...".
Seguidamente, su hija compartió esta fotografía, en la que le deseo un "Feliz Día del Padre", acompañado de un "te amo", a lo cual el futbolista contestó: "Te amo, mi amor".
El expresentador de HCH, Allan Paúl Carranza, aunque aún no es papá, hizo lo propio con su padre. A través de sus redes publicó esta antigua fotografía familiar junto a un mensaje: "Mi padre siempre nos ha enseñado a ser luchadores y avanzar en nuestras metas, pero sobre todo a respetar y querer a los demás. Amamos a nuestro viejo; y todos los padres que luchan a la par de sus familias, muchas felicidades".
El cantante y productor, Nilo Espinal, vocalista de Diablos Negros y Dúo Los Tres, dejó esta fotografía con su papá y escribió: "Mi mejor amigo".
Y aunque el creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama no pudo recibir una felicitación de su hija, su pareja Yeimi Licona escribió lo siguiente con esta fotografía: "Feliz Día del Padre. Hoy celebramos al mejor papá del mundo, el que desde el primer momento la miró con tanto amor. Gracias por ser su ejemplo, su protección y su lugar seguro. Somos bendecidos en tenerte en nuestras vidas".
"Feliz Día del Padre al mejor. Ya sabe usted, viejón", escribió el futbolista hondureño Luis Palma a su padre, mediante una historia en Instagram.