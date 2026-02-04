Así facilitarán la llegada del público al concierto de Shakira en San Salvador

Todos estos servicios han establecido precios fijos por trayecto, que oscilan entre 3 y 8 dólares para viajes urbanos cortos y tarifas de 20 a 25 dólares para traslados entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, de acuerdo con la guía tarifaria de Visit El Salvador. Las plataformas digitales como Uber continúan operando en la capital, ofreciendo viajes seguros y con costo preestablecido, además de opciones grupales y vehículos para diferentes necesidades.