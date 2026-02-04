Así facilitarán la llegada del público al concierto de Shakira en San Salvador

El Estadio Jorge “Mágico” González recibirá a miles de asistentes para los conciertos de Shakira en San Salvador, y ante la falta de áreas de estacionamiento, diversas alternativas de transporte privado y servicios tipo Uber han preparado ofertas especiales para quienes asistan, tanto extranjeros como locales.
Las respectivas autoridades y empresas privadas han coordinado rutas, precios fijos y puntos de embarque para permitir un acceso seguro y eficiente. La organización del evento y el Viceministerio de Transporte (VMT) de El Salvador han anunciado la implementación de un circuito especial de autobuses y zonas autorizadas para dejar vehículos a las afueras, desde donde los asistentes podrán abordar buses hacia el estadio.
El vice titular de la entidad, Nelson Reyes, informó que “diferentes ubicaciones están siendo habilitadas como puntos de acceso, donde la gente podrá dejar su auto y tomar los buses directos al estadio”, según declaraciones recogidas por El Salvador in English. El plan responde a la previsión de más de 80,000 asistentes, con una alta proporción de público local y visitantes extranjeros.
Entre las alternativas privadas, empresas como Línea Rosa, un servicio exclusivo para mujeres, ofrecen traslados seguros desde diferentes puntos del área metropolitana y municipios cercanos. Otras compañías, como DSaravia Travels, brindan recorridos desde Cojutepeque, San Martín y Soyapango, mientras Los Viajeros Travels 503 cubrirá rutas desde varios departamentos.
Todos estos servicios han establecido precios fijos por trayecto, que oscilan entre 3 y 8 dólares para viajes urbanos cortos y tarifas de 20 a 25 dólares para traslados entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, de acuerdo con la guía tarifaria de Visit El Salvador. Las plataformas digitales como Uber continúan operando en la capital, ofreciendo viajes seguros y con costo preestablecido, además de opciones grupales y vehículos para diferentes necesidades.
El servicio Uber X mantiene tarifas para trayectos urbanos en ese rango, mientras que Uber XL, pensado para grupos, establece precios superiores. El servicio destaca por su sistema de reservas anticipadas, seguimiento GPS y atención 24/7.
Para quienes opten por taxis tradicionales, el consejo reiterado por las autoridades es acordar el precio antes de iniciar el viaje. Las tarifas urbanas de taxi suelen ubicarse entre 3 y 5 dólares, mientras los traslados interdepartamentales pueden alcanzar los 25 dólares. La recomendación principal es emplear taxis debidamente identificados y recurrir a compañías reconocidas.
La demanda de transporte para el concierto ha motivado a empresas y autoridades a reforzar la seguridad, ampliar la flota disponible y establecer alianzas para cubrir la demanda esperada. El evento de Shakira representa uno de los principales movimientos de público en lo que va del año, con una proyección de impacto económico que supera los 25 millones de dólares, según estimaciones oficiales citadas por funcionarios de Turismo.
“Las opciones permiten tanto a turistas como a residentes llegar al estadio sin depender del estacionamiento privado ni exponerse a congestiones, además de garantizar retornos seguros tras el espectáculo”, explicó el VMT en la cobertura recogida por El Salvador in English.
Las aplicaciones móviles y los canales de reserva directa de los operadores privados permanecen activos para garantizar disponibilidad durante los días de concierto.