Exguitarrista de Caifanes permanece en coma tras sufrir derrame cerebral

Alejandro Marcovich atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego de que se informara que permanece hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.
La noticia fue difundida a través de un comunicado atribuido a la familia del músico y posteriormente retomado por la Sociedad de Autores y Compositores de México en sus redes sociales.
“Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y público, con la esperanza de que pueda superar la difícil situación de salud que enfrenta”, publicó la organización en la red social X.
De acuerdo con la información compartida, Marcovich sufrió el derrame cerebral el pasado 19 de mayo y desde entonces permanece en terapia intensiva bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.
El comunicado también confirmó la cancelación de los conciertos y actividades programadas por el músico hasta nuevo aviso, incluyendo una presentación prevista para el próximo 26 de julio en Puebla.
Alejandro Marcovich es considerado una de las figuras más influyentes del rock en español gracias a su estilo distintivo en la guitarra y a su aporte creativo dentro de Caifanes durante una de las etapas más importantes de la agrupación.
Su participación en discos como “El Diablito” marcó una evolución sonora para la banda mexicana, especialmente con canciones emblemáticas como “Afuera” y “Aquí no es así”.
Nacido en Argentina y posteriormente naturalizado mexicano, el músico inició su formación de manera autodidacta antes de ampliar sus estudios en instituciones como la UNAM, la Escuela Superior de Música del INBA y el Taller de Jazz de Francisco Téllez.
Su vínculo con la música comenzó desde la infancia en Buenos Aires, donde tuvo sus primeros acercamientos al canto coral y a la guitarra popular, explorando géneros tradicionales argentinos antes de mudarse a México en 1976.
En años recientes, Marcovich ya había enfrentado importantes problemas de salud. En 2010 fue diagnosticado con un tumor cerebral, situación que derivó en una compleja cirugía y varias secuelas físicas, aunque logró continuar vinculado a la música y a distintos proyectos artísticos.