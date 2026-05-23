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Exguitarrista de Caifanes permanece en coma tras sufrir derrame cerebral

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma y bajo pronóstico reservado tras sufrir un derrame cerebral

Exguitarrista de Caifanes permanece en coma tras sufrir derrame cerebral
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Alejandro Marcovich atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego de que se informara que permanece hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

 Foto: Instagram @alejandro_marcovich
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La noticia fue difundida a través de un comunicado atribuido a la familia del músico y posteriormente retomado por la Sociedad de Autores y Compositores de México en sus redes sociales.

 Foto: Instagram @alejandro_marcovich
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“Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y público, con la esperanza de que pueda superar la difícil situación de salud que enfrenta”, publicó la organización en la red social X.

 Foto: Instagram @alejandro_marcovich
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De acuerdo con la información compartida, Marcovich sufrió el derrame cerebral el pasado 19 de mayo y desde entonces permanece en terapia intensiva bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

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El comunicado también confirmó la cancelación de los conciertos y actividades programadas por el músico hasta nuevo aviso, incluyendo una presentación prevista para el próximo 26 de julio en Puebla.

 Foto: Instagram @alejandro_marcovich
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Alejandro Marcovich es considerado una de las figuras más influyentes del rock en español gracias a su estilo distintivo en la guitarra y a su aporte creativo dentro de Caifanes durante una de las etapas más importantes de la agrupación.

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Su participación en discos como “El Diablito” marcó una evolución sonora para la banda mexicana, especialmente con canciones emblemáticas como “Afuera” y “Aquí no es así”.
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Nacido en Argentina y posteriormente naturalizado mexicano, el músico inició su formación de manera autodidacta antes de ampliar sus estudios en instituciones como la UNAM, la Escuela Superior de Música del INBA y el Taller de Jazz de Francisco Téllez.

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Su vínculo con la música comenzó desde la infancia en Buenos Aires, donde tuvo sus primeros acercamientos al canto coral y a la guitarra popular, explorando géneros tradicionales argentinos antes de mudarse a México en 1976.
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En años recientes, Marcovich ya había enfrentado importantes problemas de salud. En 2010 fue diagnosticado con un tumor cerebral, situación que derivó en una compleja cirugía y varias secuelas físicas, aunque logró continuar vinculado a la música y a distintos proyectos artísticos.

 Crédito: Cuartoscuro
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