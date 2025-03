Eva Longoria, una estrella de Hollywood que brilla en el mundo

Después de eso, vino su salto definitivo a la fama en 2004, cuando dio vida a Gabrielle Solis en ‘Desperate Housewives’, hasta 2012. Convertida en un fenómeno de masas internacional, esta serie, no solo consagró a Longoria como una estrella mundial, sino que le dio dos Premios del Sindicato de Actores y una nominación al Globo de Oro. A raíz de este éxito, su filmografía se disparó, con películas como `The Sentinel´ (2006), `Over Her Dead Body´ (2008), ‘The Baytown Outlaws’ (2012), ‘A Dark Truth’ (2013), ‘Frontera’ (2014), ‘Any Day’ (2015), ‘Lowriders’ (2016), ‘Overboard’ (2018), ‘Dora and the Lost City of Gold’ (2019), ‘The Boss Baby: Family Business’ (2021), ‘Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe’ (2022) o la serie ‘Land of Women’ (2024). El 28 de marzo se estrena en Disney+ su última película “Alexander y el viaje terrible, horrible, espantoso, horroroso”.