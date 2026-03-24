Los estrenos de cine más esperados durante el 2026

Entre los estrenos más esperados para el 2026 figuran títulos reconocidos como: "Avengers: Doomsday", "Scary Movie 6", "Toy Story 5", "Spider-Man: Brand New Day", entre otros.
"Super Mario Galaxy: La Película" se estrena mundialmente el 1 de abril de 2026, producida por Illumination y Nintendo. Su historia sigue a Mario y sus amigos al espacio para salvar la galaxia de una nueva amenaza, con la ayuda de Estela (Rosalina) y la aparición de Yoshi, enfrentando a Bowser Jr. y un encarcelado Bowser.
La película biográfica "Michael", dirigida por Antoine Fuqua, se estrenará mundialmente el 24 de abril de 2026. Protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino de Michael), el filme explorará la compleja vida del "Rey del Pop", desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su legado como icono cultural.
"El diablo viste a la moda 2" llega a los cines el 30 de abril del presente año. Vuelven Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) 20 años después. La trama se centra en el declive de la prensa escrita y el desafío de Runway ante la era digital, con una Miranda enfrentada a su exasistente Emily.
La secuela de "Mortal Kombat 2", clasificada R (restringida) por su violencia extrema, presenta a Johnny Cage y sigue a los campeones en una batalla sangrienta contra el emperador Shao Kahn para salvar la Tierra. Estrena el 7 de mayo próximo.
"Star Wars: The Mandalorian and Grogu" es una nueva película de acción real que se estrenará exclusivamente en cines el 22 de mayo de 2026 (con funciones en algunos lugares desde el 21 de mayo). Narra una nueva aventura del mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz Grogu mientras navegan por una galaxia peligrosa y cambiante. Es dirigida por Jon Favreau.
"Scary Movie" promete romper esquemas con su su regreso por la pantalla grande. La película estrena el 12 de junio del 2026. Esta entrega marca el regreso de los hermanos Wayans, Anna Faris y Regina Hall, parodiando éxitos recientes de terror con su clásico humor irreverente tras 13 años de pausa.
"Toy Story 5" estrenará el 19 de junio del 2026. La trama enfrenta a los juguetes a una nueva amenaza: la tecnología y las tablets, que reemplazan el juego tradicional de los niños. Lilypad, una tablet inteligente, será el antagonista principal.
"Minions & Monsters" se estrena en cines el 1 de julio del 2026. Esta séptima entrega de la franquicia de Mi Villano Favorito y tercer spin-off de los personajes amarillos sigue a un grupo de Minions en una nueva aventura buscando monstruos para crear una película.
El live-action de "Moana" se estrenará en cines el 10 de julio de 2026. Esta versión, dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga'aia como Moana y Dwayne Johnson como Maui, narra la aventura épica de una joven que navega para salvar a su pueblo.
"La Odisea", dirigida por Christopher Nolan, tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026. Esta épica aventura de fantasía, rodada en IMAX, narra el peligroso viaje de 10 años de Odiseo para regresar a Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando criaturas míticas y dioses.
"Spider-Man: Brand New Day" se estrena en cines el 31 de julio de 2026. El filme sigue a un Peter Parker adulto y solitario cuatro años después de No Way Home, viviendo en Nueva York sin que nadie conozca su identidad, enfrentando una trama más sombría mientras intenta forjarse un nuevo comienzo.
El live-action de "Street Fighter" será compartido en cines desde el 16 de octubre. Producida por Legendary y distribuida por Paramount Pictures, la cinta se lanzará mundialmente en esa fecha, por lo que se espera su llegada a Centroamérica en dicho periodo.
"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" es la nueva precuela basada en la novela de Suzanne Collins, que se estrenará en cines el 20 de noviembre de 2026. La película narrará los 50º Juegos del Hambre, centrados en la juventud de Haymitch Abernathy, 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen.
"Dune: parte tres" tiene previsto su estreno el 18 de diciembre del 2026. La película adaptará la novela "El Mesías de Dune", explorando las peligrosas consecuencias del ascenso de Paul Atreides al poder, marcado por traiciones y decisiones difíciles.
"Avengers: Doomsday" estará en los cines el 18 de diciembre de este año. La trama se centra en el Doctor Doom como villano principal, obligando a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, X-Men y Wakanda a unirse contra una amenaza multiversal. Inicia la Fase 6 del UCM dirigida por los hermanos Russo.