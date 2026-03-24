Los estrenos de cine más esperados durante el 2026

"Super Mario Galaxy: La Película" se estrena mundialmente el 1 de abril de 2026, producida por Illumination y Nintendo. Su historia sigue a Mario y sus amigos al espacio para salvar la galaxia de una nueva amenaza, con la ayuda de Estela (Rosalina) y la aparición de Yoshi, enfrentando a Bowser Jr. y un encarcelado Bowser.