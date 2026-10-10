"Sigamos soñando en grande": Emely Alemán tras el Miss Grand 2026

La modelo también invitó a sus seguidores a valorar el camino recorrido y no concentrarse únicamente en el resultado final. "Si hay algo que quiero que ustedes se lleven en el corazón de mi año... es que lo más importante, no es ganar el premio mayor. Sin embargo, jamás se limiten a pedirlo todo. ¡Para Dios, no existe nada imposible!", escribió en una de las partes más personales de su publicación.