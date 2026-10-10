"Sigamos soñando en grande": Emely Alemán tras el Miss Grand 2026

Emely Alemán compartió un emotivo mensaje con Honduras tras su participación en el Miss Grand International 2026, celebrado en Tailandia. A través de Instagram, la representante catracha agradeció el respaldo recibido durante el certamen y celebró el resultado que, según expresó, permitió al país alcanzar el top 20 de la competencia.
"Mi Honduras, logramos top 20", escribió la hondureña en su publicación, con la que abrió un mensaje dirigido a quienes siguieron su recorrido en el concurso internacional de belleza. Sus palabras mostraron la gratitud por el acompañamiento de sus compatriotas y satisfacción por haber llevado la bandera nacional a un escenario de alcance mundial.
La candidata también destacó la responsabilidad que significó representar al país ante delegadas de distintas partes del mundo. "Fue un honor para mi representar a nuestra nación en un escenario internacional", expresó, al reconocer el respaldo de quienes confiaron en ella durante las distintas etapas de la competencia.
En su mensaje, Alemán agradeció especialmente a sus seguidores, a quienes identificó como una de sus principales fuentes de motivación. La hondureña aseguró que el apoyo recibido tuvo un papel importante durante su experiencia y aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre las metas, la perseverancia y la fe.
"Mi deseo más grande es que Honduras logre una corona. Sigamos soñando en grande hasta que se nos cumpla", manifestó. Con estas palabras, dejó claro que su aspiración va más allá de su propia participación y que mantiene la esperanza de que una representante hondureña pueda conquistar el título de un certamen internacional de esta categoría.
La modelo también invitó a sus seguidores a valorar el camino recorrido y no concentrarse únicamente en el resultado final. "Si hay algo que quiero que ustedes se lleven en el corazón de mi año... es que lo más importante, no es ganar el premio mayor. Sin embargo, jamás se limiten a pedirlo todo. ¡Para Dios, no existe nada imposible!", escribió en una de las partes más personales de su publicación.
Durante su participación, Alemán compartió distintos momentos de su preparación y de las actividades previas a la final del Miss Grand International 2026. Entre ellos destacó la entrevista con el jurado, para la que lució una creación del diseñador hondureño Ariel Perdomo, concebida con elementos que buscaban representar la fuerza y la identidad nacional con referencias a la cultura tailandesa.
La representante también dedicó unas palabras especiales a las marcas responsables del vestido que lució durante la noche final. En inglés, agradeció a OF70 Couture y Portia and Scarlett por el diseño exclusivo y por permitirle llevar una pieza de su colección 2027. "I felt like a Queen!!", expresó, frase que puede traducirse como "¡Me sentí como una reina!".
El Miss Grand International 2026 concluyó con la coronación de Jihan Mohin Dimachk, representante de Tanzania, quien hizo historia al convertirse en la primera africana en ganar el certamen. Ecuador también llegó a la instancia decisiva, mientras las candidatas de Guatemala, Países Bajos y Vietnam completaron el grupo de cinco finalistas.
Algunos de los comentarios que le escribieron a Alemán en su publicación fueron: "Espectacular, excelente trabajo. Como siempre dejando a Honduras en alto"; "Reina, lo has hecho tan bien. Orgulloso de que representes a Honduras"; "Lo diste todo, niña, no hay palabras para decir todo lo que sentimos los catrachos. Gracias por hacer sonar el nombre de Honduras a nivel mundial"; "Merecido, dejaste a Honduras en lo alto", entre muchos comentarios positivos más.