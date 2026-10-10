¿Quién es Jihan Dimachk? La primera africana en ganar el Miss Grand

Otro de los conceptos que forman parte de su visión es el de las cuatro B: Body, Beauty, Brain y Business, que pueden traducirse como cuerpo, belleza, intelecto y negocios. Para Dimachk, estas dimensiones representan una formación integral de la mujer, en la que el bienestar físico se complementa con el carácter, la educación, el pensamiento crítico, la independencia económica y la capacidad de liderazgo. Su interés por los certámenes también tiene raíces familiares. La modelo ha contado que creció influenciada por el gusto de su madre por la belleza y que, desde pequeña, otras personas la llamaban "Miss Tanzania". Cuando comenzó a competir a los 17 años, descubrió que las pasarelas podían convertirse en una plataforma para expresarse, inspirar a otras jóvenes y promover cambios positivos, más allá de la apariencia física.