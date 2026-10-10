¿Quién es Jihan Dimachk? La primera africana en ganar el Miss Grand

Jihan Mohin Dimachk se convirtió en una de las figuras más destacadas de los concursos internacionales de belleza al conquistar el Miss Grand International 2026. La representante de Tanzania hizo historia al convertirse en la primera africana en ganar la corona, un logro que proyecta su nombre y el de su país en el escenario internacional.
Detrás de este triunfo hay una mujer cuya historia combina distintas culturas, experiencia profesional y años de preparación en el mundo de los certámenes. De ascendencia tanzana y libanesa, Dimachk ha construido una trayectoria que la ha llevado a vivir en diferentes países y a desarrollar una perspectiva internacional que ahora forma parte de su identidad como reina de belleza.
Su carrera en el modelaje comenzó a los 17 años, etapa en la que también empezó a trabajar y asumir responsabilidades personales. Según su perfil oficial, esa experiencia le enseñó a valorar la independencia, la disciplina y la perseverancia, cualidades que considera fundamentales tanto en su vida profesional como en sus relaciones familiares.
El recorrido de Dimachk en los concursos de belleza comenzó antes de su consagración internacional. En 2014 participó en Miss Tanzania y obtuvo el puesto de segunda finalista. Dos años después consiguió uno de sus primeros grandes reconocimientos al ganar Miss Universe Tanzania 2016, título que le permitió representar a su país en Miss Universo, celebrado en Filipinas en enero de 2017.
Lejos de limitarse a las pasarelas, la tanzana ha desarrollado experiencia en diferentes ámbitos laborales. Ha vivido en Tanzania, Líbano y Mozambique, y posteriormente se estableció en China, donde ha trabajado en modelaje, ventas y comercio en directo, una modalidad de ventas digitales conocida como live commerce. Esta trayectoria le ha permitido desenvolverse en entornos culturales y profesionales diversos.
Su regreso a los concursos nacionales llegó en 2026, cuando ganó Miss Grand Tanzania representando a Mwanza. La victoria le abrió nuevamente las puertas de una competencia internacional y le permitió aspirar a una corona que finalmente obtuvo en Bangkok, Tailandia, tras imponerse a candidatas de distintos países.
Uno de los ejes de su propuesta como representante nacional ha sido la promoción de la paz y la convivencia. Dimachk se identifica con la campaña "Stop the War and Violence", impulsada por el certamen, y defiende el diálogo, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana como herramientas para prevenir los conflictos. Su objetivo es animar especialmente a los jóvenes a convertirse en promotores de paz dentro de sus comunidades.
Durante la ronda final de preguntas, la nueva reina también habló sobre cómo enfrentar la desigualdad. Su respuesta puso el amor en el centro de su mensaje y destacó la importancia de reconocer los derechos de las personas sin importar su religión, procedencia o diferencias culturales. "I believe love is the most powerful weapon we have" ("Creo que el amor es el arma más poderosa que tenemos"), expresó, según la cobertura de The Citizen.
Otro de los conceptos que forman parte de su visión es el de las cuatro B: Body, Beauty, Brain y Business, que pueden traducirse como cuerpo, belleza, intelecto y negocios. Para Dimachk, estas dimensiones representan una formación integral de la mujer, en la que el bienestar físico se complementa con el carácter, la educación, el pensamiento crítico, la independencia económica y la capacidad de liderazgo. Su interés por los certámenes también tiene raíces familiares. La modelo ha contado que creció influenciada por el gusto de su madre por la belleza y que, desde pequeña, otras personas la llamaban "Miss Tanzania". Cuando comenzó a competir a los 17 años, descubrió que las pasarelas podían convertirse en una plataforma para expresarse, inspirar a otras jóvenes y promover cambios positivos, más allá de la apariencia física.
En el ámbito personal, Dimachk se describe como una mujer curiosa, aventurera y con sentido del humor, además de comprometida con sus responsabilidades. Su identidad multicultural es uno de los aspectos que más destaca de sí misma: se considera tanzana de corazón, libanesa por herencia y moldeada por sus experiencias internacionales. Desde esa perspectiva, busca representar la diversidad como una fortaleza y no como una barrera.