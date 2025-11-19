Elsa Oseguera rompe en llanto y confirma separación con Davis Flow: "Ya estoy harta"

La periodista hondureña Elsa Oseguera desató un intenso debate en redes sociales luego de confirmar públicamente su separación de Davis Flow, revelación que realizó entre lágrimas mediante sus historias.
Oseguera denunció que Davis se niega a firmar un documento necesario para que ella pueda sacar a su hija de Estados Unidos, situación que —según explicó— le impide cumplir con un viaje programado a Honduras, donde debe atender compromisos laborales previamente pactados.
"El papá de mi hija no me quiere firmar la autorización para llevármela a Honduras, porque él no quiere que yo trabaje ni que yo salga. Yo la verdad ya estoy harta, me he quedado callada en demasiadas situaciones vergonzosas, bochornosas, inmorales que ha hecho en mi contra", dijo Elsa Oseguera.
"El se va del país cuando él quiere, yo nunca le digo nada, pero el ahora a mí no me quiere firmar el papel para que mi hija se vaya conmigo, porque no quiere que yo me vaya", añadió.
"Yo me fui de mi propia casa, desde junio yo no vivo en mi casa, me fui desde hace seis meses, yo me separé por cosas que yo no aguantaba, por faltas de inmoralidades, faltas de respeto, pero yo siempre me he mantenido calmada, esperando y respetando", dijo.
De acuerdo con su testimonio, Davis “no quiere que ella trabaje ni que salga”, una afirmación que generó preocupación y múltiples reacciones entre sus seguidores.
La comunicadora también reveló que, desde hace siete meses, se vio obligada a abandonar su propia vivienda y que la separación con Davis Flow ya es un hecho desde entonces.
En su intervención, Elsa señaló que está “cansada de tantas faltas de respeto” y de los “comportamientos inmorales” que —según dijo— han marcado su relación en los últimos meses.
Las declaraciones rápidamente se viralizaron, generando numerosas muestras de apoyo hacia Oseguera, así como un amplio debate sobre su situación familiar y las implicaciones legales que enfrenta.
Las especulaciones sobre que relación de Elsa Oseguera y Davis Flow había llegado a su fin se viene arrastrando desde hace tiempo atrás, sin embargo, ninguno de ellos lo había confirmado.
Fue hasta hoy que Elsa Oseguera confirmó que su relación llegó a su fin.
Hasta el momento, Davis Flow no se ha pronunciado tras las fuertes declaraciones de Elsa Oseguera.