Elsa Oseguera celebra el cumpleaños de su hija Summer con hermosas fotos

La pequeña Summer llenó de ternura las redes sociales con sus fotos por motivo de su cumpleaños número dos

Elsa Oseguera celebró el segundo cumpleaños de su hija, Summer, en una emotiva sesión fotográfica que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
En lugar de organizar una fiesta tradicional, Elsa y el tiktoker Davis Flow (padre de la pequeña) optaron por una producción visual ambientada en una estética estilo granja o vaquera.
La escena combinó ternura y creatividad, ambientada con construcciones rústicas, casas de madera y detalles campestres que recrearon un entorno entrañable para acompañar a la cumpleañera.
La pequeña Summer lució un encantador vestido rosa, adornado con un detalle de revuelo en blanco y negro, complementando la estética vaquera sin perder su aire de ternura.
La sesión de fotos brilló por mostrar el amor que tanto Elsa como Davis le tienen a su pequeña hija.
Lo cierto es que con estas fotos, Elsa y Summer lograron conquistar a todos sus seguidores.

Y es que para nadie es un secreto de que Summer ya es toda una personalidad viral de las redes sociales.

