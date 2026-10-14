Ella es María Alejandra López, la ingeniera de 32 años que fue coronada como Miss Universe Colombia

El pasado fin de semana, María Alejandra López Pérez fue coronada como Miss Universe Colombia 2026 en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, imponiéndose entre las representantes de distintas regiones del país y asegurando su lugar como delegada colombiana en la próxima edición de Miss Universo.
La nueva soberana, originaria de Pereira y representante del departamento de Risaralda, tiene 32 años y es ingeniera industrial graduada de la Universidad Sergio Arboleda. Además, domina español, inglés y francés, una combinación de preparación académica y habilidades comunicativas que ha destacado a lo largo de su carrera.
Posteriormente, sumó importantes logros internacionales como los títulos de Reina Hispanoamericana 2013 y Miss Caraïbes Hibiscus 2014, además de convertirse en Miss Mundo Colombia 2015.
La perseverancia también ha sido parte fundamental de su historia. En 2021 quedó como primera finalista de Miss Universe Colombia y en 2023 alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Grand International, resultados que la mantuvieron entre las figuras más destacadas de los certámenes de belleza en la región.
Tras recibir la corona, María Alejandra compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido durante su camino hacia el triunfo y destacó los desafíos que tuvo que superar para alcanzar la meta.
“Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba”, escribió.
En la etapa final de Miss Universe Colombia, López se destacó por hablar sobre diversidad y liderazgo. Además, se refirió al impacto del terremoto que afectó a Colombia en agosto y señaló que esa situación reforzó su compromiso con la representación de Risaralda.
Ahora, la colombiana asumirá el reto de representar a su país en la edición número 75 de Miss Universo, prevista para celebrarse el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, donde buscará dejar en alto el nombre de Colombia en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.