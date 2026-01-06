El Charro: "Me partí la madre para que mi familia tuviera todo"

Erik Roberto, "El Charro", continúa haciendo comentarios sobre su exesposa Mayra Alejandra, luego de que la creadora de contenido concediera una entrevista al podcast de "Un Tal Fredo".
Y es que durante su conversación con Un Tal Fredo, Mayra Alejandra reveló que uno de los mayores problemas del matrimonio fue la adicción de Erik Roberto a las redes sociales.
Mayra Alejandra dijo que esa situación la llevó al límite, pues estaba cansada de que su esposo quisiera grabar cada momento de sus vidas para seguir monetizando en redes sociales.
Contó, además, de que Erik Roberto seguía viendo las redes y contestando llamadas aún después de las 9 de la noche, algo que ella ya no soportaba, pues quería que su esposo estuviera más presente con su familia.
Estas declaraciones no cayeron nada bien a Erik El Charro, y aunque había prometido no volver a mencionar a su ex, ahora expresó su descontento por dicha entrevista.
"Me partí la madre para que mis hijos y mi familia tuvieran lo que ahora tienen, y en el momento de crecimiento me era necesario no tener horarios, porque estábamos construyendo", indicó Erik Roberto en una publicación de Facebook.
"Ella ahora se puede llenar la boca y decir que a las nueve de la noche apaga su teléfono, porque ya tiene algo que yo le construí. Si tú eres dueño de tu propio negocio, sabes lo que estoy hablando: los dueños de negocio no tenemos horarios si queremos realmente crecer".
Desde su separación con La Mayrita, el cantante y empresario se ha visto envuelto en varias polémicas y también ha revelado que tiene material comprometedor de su ex, esto ha desatado una ola de críticas en su contra.
Tras el escándalo por su separación, muchos internautas se han puesto de parte de Mayra. Los seguidores de la empresaria yambién le han apodado "La cebolla morada".
Mayra Alejandra y Erik Roberto se casaron en el año 2008, e iniciaron el proceso de divorcio a mediados de 2025.