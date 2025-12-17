  1. Inicio
Dorismar queda “irreconocible” tras fallidos procedimientos estéticos

La actriz y modelo argentina Dorismar aparece “irreconocible” tras someterse a procedimientos estéticos con un médico polémico.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 10:35 -
  • Redacción web
La actriz y modelo argentina Dorismar vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un proyecto artístico, sino por el impacto que dejaron en su rostro y cuerpo una serie de procedimientos estéticos realizados por un médico cuya práctica ha sido señalada en múltiples ocasiones.

 Foto Instagram
La revista TVNotas publicó en exclusiva imágenes recientes donde la también conductora aparece visiblemente cambiada, al punto de que seguidores y especialistas consultados por el medio la describen como “irreconocible”. Según la publicación, Dorismar habría acudido al cirujano José Achar por sus métodos poco convencionales, lo que habría derivado en resultados adversos.

 Fotos TVnotas
En las fotografías difundidas se observan alteraciones notorias en sus facciones, lo que ha generado preocupación entre sus admiradores y reabierto el debate sobre los riesgos de someterse a intervenciones estéticas sin supervisión adecuada o con profesionales cuestionados.

 Fotos TVnotas
Dorismar ya emitió una declaración pública sobre su estado de salud por medio de las historias de su cuenta en Instagram confirmó que tuvo que viajar a Bogotá, Colombia, después de sufrir una mala praxis, para ser nuevamente operada para corregir la rinoplastía fallida. La operó el doctor Froilán Paez.

 Foto Captura
En su segundo día de recuperación, Dorismar compartió otro video declarando que está siguiendo las indicaciones del doctor Froilán Paz, "mi héroe", como lo describió la actriz.

 Foto Captura
La polémica continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios expresan sorpresa y solidaridad, mientras otros piden mayor regulación y transparencia en el ámbito de la cirugía estética.

 Foto redes sociales
El caso de Dorismar ha puesto nuevamente bajo la lupa a los médicos que ofrecen transformaciones rápidas sin garantías, así como a las celebridades que, presionadas por los estándares de la industria, recurren a tratamientos que pueden comprometer su bienestar.

 Foto redes sociales
La carrera destacada de Dorismar ha sido en shows como "Caliente" (Univisión) y "Desmadruga2" (Televisa), en México donde es conocida como modelo, actriz y vedette.

 Foto Instagram
Se consolidó en México con sketches de comedia en el programa "Desmadruga2" de Televisa.

 Foto redes sociales
Es reconocida por su figura en revistas para adultos como Maxim y Playboy, además de actuar y cantar.

Foto redes sociales
