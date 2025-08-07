¿Quién es Delia García, prometida de Facundo de La Casa de los Famosos?

En medio de su participación en La Casa de los Famosos México 2025, el conductor Facundo sorprendió al anunciar su compromiso con Delia García, su pareja desde hace ocho años.
La noticia fue revelada durante una transmisión en vivo del reality, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y colegas del medio.
Delia García nació el 31 de octubre de 1989 en Cuernavaca, Morelos, y actualmente tiene 36 años.
Su trayectoria profesional es tan diversa como destacada: estudió diseño textil y moda, lo que le permitió desarrollar una carrera creativa, mientras que su pasión por el deporte la llevó a construir un perfil atlético sólido.
Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó en el reality La Isla de TV Azteca, donde conoció a Facundo en 2017.
Además de su presencia en televisión, Delia se ha consolidado como locutora en el programa radial Ya Párate de Los 40 Principales, y mantiene una activa participación en redes sociales.
La pareja tardó varios meses en formalizar su relación, debido a que Facundo atravesaba una etapa emocional delicada tras su divorcio.
Hoy, tras casi una década juntos, han decidido dar el siguiente paso hacia el altar, con planes de boda para 2026.
En la cuenta oficial de Facundo compartieron fotos de la entrega del anillo de compromiso y un emotivo mensaje:
Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa mas bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama por mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que si. Gracias por las fotos hija :@vale.g.p
Delia García comentó la publicación de Facundo con una cariñosa respuesta: "Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo, todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida. Ningún momento de mi vida es mejor que el que estoy viviendo contigo, podemos estar tirados en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan ... porque el hogar puede estar en una persona."
"Nunca nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa y cabalmente yo misma. Gracias por este hermoso regalo de compartirnos. Te amo con todo mi ser."