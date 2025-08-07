¿Quién es Delia García, prometida de Facundo de La Casa de los Famosos?

En la cuenta oficial de Facundo compartieron fotos de la entrega del anillo de compromiso y un emotivo mensaje:

Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa mas bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama por mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que si. Gracias por las fotos hija :@vale.g.p