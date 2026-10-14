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Cuatro de los Jackson Five narran su historia en un documental sin Michael Jackson

Cuatro hermanos del rey del pop ofrecen su testimonio acerca de lo que significó haber sido integrantes de la agrupación que ganó fama a nivel internacional, cuando aún eran menores.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 08:45 -
  • Agencia EFE
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Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Tito Jackson y Marlon Jackson se reúnen por primera vez en un documental para hablar de su etapa en los Jackson Five, según avanza el medio estadounidense Variety.

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El filme, aún sin título, se presentará y se distribuirá en la feria Mipcom, y cuenta con la producción de Workerbee (UK) y Paper Route Studios.

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El documental recoge la historia de "cuatro hermanos y su trayectoria como integrantes de una de las primeras 'boy bands' del mundo, así como los distintos caminos que siguieron sus vidas", según ha publicado la productora.

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El filme incluye la última entrevista concedida por Tito Jackson antes de su fallecimiento en 2024.

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El proyecto, que ha contado con tres años de producción, está dirigido por Benjamin Hirsch -que dirigió una serie documental sobre Janet Jackson-.

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La historia narra el "extraordinario ascenso, triunfo, las fracturas y el reencuentro" del grupo, desde sus inicios en Indiana, hasta su transformación en superestrellas mundiales.

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El proyecto cuenta con imágenes de archivo poco comunes, material inédito y los recuerdos de los cuatro hermanos para explorar cómo fueron moldeados por su padre.

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Joe Jackson, cuya "determinación inquebrantable convirtió los ensayos familiares en un escenario de entrenamiento implacable", añade Variety.

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"Los cuatro recuerdan de manera distinta aquellos primeros ensayos: la presión, la competencia, las risas entre toma y toma y la sensación de que, aún siendo niños, tal vez estaba ocurriendo algo extraordinario", añade.

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