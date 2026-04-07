¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Sin Bandera en Honduras?

El dúo Sin Bandera anunció su regreso a Honduras en 2026 como parte de su gira internacional “Escenas Tour”, con dos conciertos confirmados en las principales ciudades del país.
La primera presentación se realizará el jueves 30 de abril en Expocentro, en San Pedro Sula, marcando un esperado encuentro con el público del norte del país.
Posteriormente, el dúo se presentará el sábado 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, en Tegucigalpa, llevando su espectáculo a la capital.
Integrado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo promete un recorrido por los temas que consolidaron su trayectoria dentro del pop latino.
El concierto en San Pedro Sula está programado para iniciar a las 9:30 p. m., en una velada que busca conectar con la nostalgia y la emoción de sus seguidores.
Durante ambas fechas, los asistentes podrán disfrutar de éxitos como "Entra en mi vida", "Kilómetros" y "Mientes tan bien", además de nuevas canciones incluidas en su más reciente propuesta musical.
El “Escenas Tour” representa una etapa renovada para la agrupación, que retomó su camino en los escenarios tras su reencuentro en 2015, luego de varios años de pausa.
En cuanto a los boletos, para el concierto en San Pedro Sula se ofrecen tres localidades: Experiencia Bac Plus con un valor de 4,819 lempiras, Sin Bandera Lovers en 4,444 lempiras y entrada general a 1,514 lempiras.
Para Tegucigalpa, la estructura de precios incluye Experiencia Bac en 3,958 lempiras, Sin Bandera Lovers en 3,167 lempiras, Silla Platinum en 2,533 lempiras, Preferencial en 633 lempiras y Gradería en 950 lempiras, mientras que la Experiencia Bac Plus ya se encuentra agotada.
Las entradas para ambos espectáculos están disponibles a través de la plataforma eticket.hn, y los organizadores recomiendan adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda. Estas presentaciones forman parte de una extensa gira que recorre Latinoamérica y Estados Unidos.