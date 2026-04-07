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¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Sin Bandera en Honduras?

El dúo romántico Sin Bandera confirmó fechas en Honduras: abril y mayo serán escenario de su esperado regreso con nuevos temas y clásicos

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El dúo Sin Bandera anunció su regreso a Honduras en 2026 como parte de su gira internacional “Escenas Tour”, con dos conciertos confirmados en las principales ciudades del país.

 EFE
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La primera presentación se realizará el jueves 30 de abril en Expocentro, en San Pedro Sula, marcando un esperado encuentro con el público del norte del país.

 EFE/ José Méndez
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Posteriormente, el dúo se presentará el sábado 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, en Tegucigalpa, llevando su espectáculo a la capital.

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Integrado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo promete un recorrido por los temas que consolidaron su trayectoria dentro del pop latino.

 Foto: Instagram @sinbandera
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El concierto en San Pedro Sula está programado para iniciar a las 9:30 p. m., en una velada que busca conectar con la nostalgia y la emoción de sus seguidores.
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Durante ambas fechas, los asistentes podrán disfrutar de éxitos como "Entra en mi vida", "Kilómetros" y "Mientes tan bien", además de nuevas canciones incluidas en su más reciente propuesta musical.

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El “Escenas Tour” representa una etapa renovada para la agrupación, que retomó su camino en los escenarios tras su reencuentro en 2015, luego de varios años de pausa.

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En cuanto a los boletos, para el concierto en San Pedro Sula se ofrecen tres localidades: Experiencia Bac Plus con un valor de 4,819 lempiras, Sin Bandera Lovers en 4,444 lempiras y entrada general a 1,514 lempiras.

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Para Tegucigalpa, la estructura de precios incluye Experiencia Bac en 3,958 lempiras, Sin Bandera Lovers en 3,167 lempiras, Silla Platinum en 2,533 lempiras, Preferencial en 633 lempiras y Gradería en 950 lempiras, mientras que la Experiencia Bac Plus ya se encuentra agotada.

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Las entradas para ambos espectáculos están disponibles a través de la plataforma eticket.hn, y los organizadores recomiendan adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda. Estas presentaciones forman parte de una extensa gira que recorre Latinoamérica y Estados Unidos.

Foto: Instagram @sinbandera
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