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¿Cuáles canciones cantará BTS en Latinoamérica? Esto se sabe

El grupo coreano BTS ya realizó su primera presentación en Corea del Sur, que forma parte de la gira mundial más grande en su historia

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La agrupación surcoreana BTS regresó a los escenarios a lo grande este 9 de abril con el arranque oficial de su gira mundial BTS World Tour ARIRANG, considerada ya como la más ambiciosa en la historia del K-pop.

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El tour contempla 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo, consolidando el esperado regreso del septeto tras casi cuatro años sin realizar una gira global como grupo.

 EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
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El inicio tuvo lugar en el complejo deportivo de Goyang, donde los integrantes RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecieron la primera de tres presentaciones programadas en esa ciudad.

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La noche inaugural estuvo marcada por una convocatoria masiva, con más de 40.000 asistentes que llenaron el estadio pese a la intensa lluvia, mientras cientos de fanáticos permanecieron en las afueras para escuchar el espectáculo.

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Este primer concierto también permitió conocer el repertorio oficial que acompañará la gira, una propuesta que mezcla éxitos consolidados con temas de su nuevo álbum ARIRANG, lanzado el pasado 20 de marzo.

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La selección musical incluye canciones como “Hooligan”, “Aliens”, “Run BTS”, “they don’t know ‘bout us”, “Like Animals”, “Fake Love”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “2.0”, “NORMAL”, “Not Today”, “Mic Drop”, “FYA”, “Fire”, “Body to Body”, “IDOL”, “Come Over (Hidden Track)”, “Butter”, “Dynamite”, “Mikrokosmos”, “I need U”, “Please” e “Into the Sun”, un repertorio que refleja tanto la evolución artística del grupo como su conexión con el público global.

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La producción del espectáculo también marca una diferencia respecto a giras anteriores, ya que incorpora un escenario de 360 grados que permite mayor cercanía con el público y una experiencia más inmersiva. Para los seguidores que no pudieron asistir presencialmente, la agencia HYBE habilitó transmisiones en vivo a través de la plataforma Weverse, con acceso mediante entradas digitales.

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Además del streaming, la experiencia del tour también llegará a salas de cine a nivel mundial, con funciones especiales programadas en distintas fechas, incluyendo presentaciones en Corea del Sur y Japón. Estas proyecciones estarán disponibles en más de 3.800 salas en más de 80 territorios, ampliando el alcance del espectáculo a millones de fans en todo el mundo.

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Tras su paso por Asia, Norteamérica y Europa, la gira continuará en América Latina, donde BTS ofrecerá conciertos en ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

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Será la primera vez que se presenten en países como Perú, Colombia y Argentina, lo cual extiende su lista de países en su historial.

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
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