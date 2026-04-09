¿Cuáles canciones cantará BTS en Latinoamérica? Esto se sabe

Además del streaming, la experiencia del tour también llegará a salas de cine a nivel mundial, con funciones especiales programadas en distintas fechas, incluyendo presentaciones en Corea del Sur y Japón. Estas proyecciones estarán disponibles en más de 3.800 salas en más de 80 territorios, ampliando el alcance del espectáculo a millones de fans en todo el mundo.