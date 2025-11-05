Comienza Miss Universo 2025: Tailandia busca brillar más allá de la polémica

El 74.º certamen de Miss Universo dio la bienvenida oficial a los representantes de 120 países en una ceremonia inaugural marcada por el lema "El Gran Universo: El Poder del Amor. El Poder de Tailandia". Este año, Tailandia asume el liderazgo como país anfitrión por cuarta vez en la historia del concurso.
La organización Miss Grand International Public Company Limited (MGI) y organizadora oficial de Miss Universo en Tailandia, liderado por Nawat Itsaragrisil, busca elevar el estándar de los certámenes de belleza a nivel mundial, mostrando el poder de la belleza, el amor y la rica cultura tailandesa.En la imagen, Miss Bielorrusia, Alena Kucheruk, se durante su presentación en el escenario.
La ceremonia de apertura y bienvenida para las candidatas se celebró el 5 de noviembre con solemnidad en el MGI Hall, sexta planta del centro comercial Bravo BKK, en un ambiente vibrante repleto de aficionados, medios de comunicación locales e internacionales. La conducción estuvo a cargo de Ploy Amandine Glasset, tercera finalista de Miss Universo Tailandia 2025. En la imagen, en primer plano, Miss República Checa, Michaela Tomanov.
El acto inaugural incluyó una actuación especial de Kratae R Siam (KT Kratae), que combinó las artes tradicionales tailandesas —como el Khon, la música local y el Muay Thai— con ritmos contemporáneos.
La presentación contó con la participación del reconocido boxeador Buakaw Banchamek, quien interpretó la canción “Bangkok Thailand”, una pieza con letras en inglés que transmitió energía tailandesa con un estilo moderno, generando una ovación general del público.
A continuación, se presentaron las candidatas a Miss Universo 2025, procedentes de 120 países, luciendo elegantes vestidos de noche. También participó como invitada especial Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo 2024, quien fue recibida con entusiasmo por los seguidores del certamen.
Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Grand International Public Company Limited, vicepresidente de la Organización Miss Universo Asia y presidente del 74.º certamen de Miss Universo Tailandia, estuvo presente para darle la bienvenida a las concursantes y reafirmó el compromiso del país con el evento.
Horas antes y durante la gala de bienvenida a las candidatas, Nawat ofreció sus disculpas por lo ocurrido el día anterior con Miss México. Durante una conferencia de prensa dio su versión de lo acontecido.
"Tailandia no solo será la sede, sino también un escenario que reflejará ante el mundo el poder del amor, la belleza y la identidad cultural. Haremos del 74.º certamen de Miss Universo un evento inolvidable. Ya hemos invertido más de 100 millones de baht"», declaró Itsaragrisil en la gala.
La reina de belleza hondureña. Alejandra Fuentes, lució elegante un vestido dorado de flecos. Como peinado, lució una coleta alta extralarga.
Miss Honduras Universo se destacó con porte y gracia sobre la presentación. Aquí con Miss Hong Kong y Miss Hungría.
El certamen Miss Universo 2025 se desarrollará del 5 al 21 de noviembre de 2025, con actividades principales en Bangkok, Phuket y Pattaya, provincia de Chonburi. El evento tiene como objetivo impulsar el turismo, la economía creativa y la proyección internacional de Tailandia. La gran final se celebrará la noche del 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall 2, en Muang Thong Thani.