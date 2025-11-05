Comienza Miss Universo 2025: Tailandia busca brillar más allá de la polémica

El certamen Miss Universo 2025 se desarrollará del 5 al 21 de noviembre de 2025, con actividades principales en Bangkok, Phuket y Pattaya, provincia de Chonburi. El evento tiene como objetivo impulsar el turismo, la economía creativa y la proyección internacional de Tailandia. La gran final se celebrará la noche del 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall 2, en Muang Thong Thani.