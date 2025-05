Clint Eastwood, el legendario justiciero del Oeste

“Todos se preguntan por qué sigo trabajando a estas alturas. Sigo trabajando porque siempre hay nuevas historias... Y mientras la gente quiera que las cuente, ahí estaré, haciéndolas”, ha explicado Eastwood. Cuando el cantante de country Toby Keith le preguntó a Eastwood por su secreto para seguir activo con esa brillantez a su avanzada edad, este le respondió: "Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo (...) He tenido que sacarlo a rastras, porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, dándome el coñazo, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, ocupado, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad”. Basado en esa respuesta, el cantante compuso una preciosa canción para la película `Mula´, dirigida por Eastwood en 2018.