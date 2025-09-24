Claudia Cardinale paseó su elegancia en icónicas películas

'8 1/2' (1963): Otro de sus grandes títulos, en esta ocasión a las órdenes de Federico Fellini, en el que volvió a compartir cartel con Mastroianni, un director de cine que la considera su mujer ideal. Fue la primera vez en la que se pudo escuchar la voz original de la actriz, a la que hasta entonces habían doblado porque se consideraba que su voz ronca y su acento tunecino no casaban con su dulce imagen.