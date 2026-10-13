Clara Vegas, Miss Venezuela, habla de su cambio físico: “Me sentía bella"

Entre los comentarios sobre su transformación también han circulado reportes acerca de una cirugía de aumento de mamas. No obstante, sin una confirmación directa y verificable de la modelo, este dato debe manejarse con cautela. Más allá de las especulaciones, la evolución de su imagen ha puesto sobre la mesa la conversación sobre las exigencias estéticas que suelen acompañar la preparación de las candidatas a los grandes certámenes de belleza.