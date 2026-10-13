“A nivel interno andan difamando”: La Turka se despide de Las Catrachas

El anuncio de una nueva etapa para Las Catrachas no solo marcó el cierre de un ciclo para el grupo hondureño, sino que también abrió espacio para que algunas de sus integrantes compartieran públicamente sus experiencias. Jazmín Ocampo y La Turka recurrieron a Instagram para expresar sus sentimientos tras los cambios anunciados por el proyecto, con mensajes que combinan agradecimientos, recuerdos y señalamientos sobre situaciones vividas durante su trayectoria.
El pasado 12 de octubre, la agrupación comunicó que se prepara para una nueva era, luego de casi tres años de música, presentaciones y experiencias. Aunque dejó claro que el proyecto no llegará a su fin, las publicaciones de las integrantes pusieron el foco en las circunstancias que rodearon esta transición y en las despedidas de quienes formaron parte de la primera etapa.
Desde su creación, a finales de 2023, Las Catrachas buscaron proyectar el talento femenino y la cultura hondureña en distintos escenarios. En su comunicado, el grupo agradeció a sus integrantes, equipo de trabajo, músicos, productores, medios de comunicación, promotores y seguidores, al tiempo que adelantó que prepara nueva música, una imagen renovada y una nueva generación de artistas.
“Esto no significa el final de Las Catrachas; significa que ha llegado el momento de evolucionar y preparar una nueva etapa del proyecto”, expresó la agrupación. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado por las reacciones de algunas de sus integrantes, quienes compartieron sus propias perspectivas sobre el cierre de esta etapa.
Jazmín Ocampo publicó un mensaje en el que recordó el esfuerzo de las cuatro personas que, según expresó, dieron lo mejor de sí durante casi tres años, pese a los cambios que enfrentaron. En su reflexión, mencionó situaciones que calificó como inesperadas, injusticias y problemas de organización que, desde su perspectiva, marcaron parte del recorrido del grupo.
La integrante también afirmó que el valor y la esencia de algunas de ellas fueron objeto de críticas. Además, señaló que la salud mental habría sido utilizada como motivo de despido. “A pesar de todo, nosotras sabemos quiénes somos y tenemos claro que lo que haya llevado al grupo a este punto no está en nuestras manos”, escribió Ocampo, quien concluyó su publicación con un mensaje de cariño y reconocimiento para otras integrantes.
Por su parte, La Turka compartió detalles sobre su salida del proyecto y aseguró que tres integrantes recibieron la notificación el pasado 15 de septiembre mediante un mensaje de WhatsApp. Según relató, la decisión les fue comunicada por escrito y, durante esa conversación, se respetaron las posturas de ambas partes.
No obstante, La Turka manifestó su inconformidad con lo que describió como comentarios difamatorios a nivel interno. Aunque afirmó tener mucho que decir sobre la situación, explicó que había preferido guardar silencio por respeto al proyecto y porque se encontraba tranquila. También aclaró que una de las cosas que más tristeza le produjo fue pensar que dejaría de convivir con varias de sus compañeras, a quienes dijo querer mucho y con quienes mantiene una relación cercana.
En su despedida, la artista recordó los casi tres años que compartió con Las Catrachas como una etapa de amor, dedicación y aprendizaje. Asimismo, agradeció a las personas que publicaban videos bailando las coreografías del grupo y explicó que muchas de ellas las creó con nervios, pero pensando en el público que siempre les brindó su apoyo. “Fui feliz mientras duró”, expresó al cerrar su mensaje.
Las publicaciones reflejan dos perspectivas personales sobre el final de esta primera etapa: mientras Ocampo hizo énfasis en las dificultades y en la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes formaron parte del proyecto, La Turka se centró en las circunstancias de su salida y en los vínculos que construyó durante esos años. Sus declaraciones corresponden a sus testimonios personales y, hasta el momento, no se incluyen en el comunicado general de la agrupación. Las Catrachas sostienen que el proyecto continuará con una propuesta renovada y que el cambio no representa una despedida definitiva. “Esto no es un adiós. Es el comienzo de una nueva era. Nos volveremos a encontrar”, expresó el grupo a sus seguidores.