“A nivel interno andan difamando”: La Turka se despide de Las Catrachas

Las publicaciones reflejan dos perspectivas personales sobre el final de esta primera etapa: mientras Ocampo hizo énfasis en las dificultades y en la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes formaron parte del proyecto, La Turka se centró en las circunstancias de su salida y en los vínculos que construyó durante esos años. Sus declaraciones corresponden a sus testimonios personales y, hasta el momento, no se incluyen en el comunicado general de la agrupación. Las Catrachas sostienen que el proyecto continuará con una propuesta renovada y que el cambio no representa una despedida definitiva. “Esto no es un adiós. Es el comienzo de una nueva era. Nos volveremos a encontrar”, expresó el grupo a sus seguidores.