Aleks Syntek suspende conciertos por diagnóstico de trastorno psicótico

Posteriormente, Syntek explicó que su reacción estuvo relacionada con el comportamiento de algunas personas del público, a quienes acusó de arrojar objetos y poner en riesgo a niños y adultos mayores. En medio de las críticas que recibió por el incidente, también comentó que contemplaba la posibilidad de marcharse de México. Por ahora, el intérprete de "Duele el amor", "Sexo, pudor y lágrimas" y "Aquí estoy yo" deberá priorizar las indicaciones de su especialista antes de retomar los viajes internacionales.