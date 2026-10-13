Aleks Syntek suspende conciertos por diagnóstico de trastorno psicótico

El cantante mexicano Aleks Syntek anunció cambios en su agenda internacional tras recibir una recomendación de su psiquiatra que le impide realizar viajes prolongados por el momento. La decisión obligó al artista a posponer algunas presentaciones de su "Total Syntek Tour" en Europa, gira con la que conmemora 35 años de trayectoria musical.
La noticia fue compartida por el propio intérprete mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que deberá aplazar los conciertos previstos en ciudades europeas mientras sigue las indicaciones de su especialista. “El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, comentó.
Junto con el video, Syntek difundió una carta firmada por su psiquiatra, Luis Solís Rojas, quien detalló que el músico ha acudido a consultas privadas y que, tras las evaluaciones correspondientes, presenta un diagnóstico de “trastorno psicótico no especificado”. El documento también establece recomendaciones temporales para proteger su estabilidad clínica.
En la carta, el especialista aconseja que el cantante se abstenga de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, debido a su condición actual. Según el informe, la medida busca favorecer su recuperación y contribuir a una mayor estabilidad frente a los factores de estrés que enfrenta. La recomendación se mantendría, por ahora, hasta diciembre de este año.
El término “trastorno psicótico no especificado” se utiliza en el ámbito clínico cuando existen manifestaciones relacionadas con la psicosis, pero la información disponible no permite establecer con precisión una categoría diagnóstica más concreta. Puede tratarse de una clasificación inicial que requiera evaluaciones adicionales para comprender mejor los síntomas y determinar su naturaleza. El diagnóstico, por sí solo, no permite conocer todos los detalles de la situación clínica de una persona.
Ante este escenario, el "Total Syntek Tour" por Europa deberá modificar su calendario. El recorrido contemplaba presentaciones en países como España y Alemania, además de fechas en el Reino Unido e Irlanda. Aunque todavía no se han confirmado las nuevas fechas, el artista aseguró que mantiene la intención de encontrarse con sus seguidores cuando las condiciones médicas se lo permitan.
“Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen”, expresó el cantante en el video. También adelantó que ofrecerá más información sobre la reprogramación de los espectáculos y pidió paciencia a quienes esperaban verlo en los escenarios europeos.
Mientras se reorganizan los compromisos internacionales, Syntek señaló que continuará con las presentaciones programadas en México y en zonas cercanas. “Por lo pronto sigo haciendo mis conciertos domésticos acá en mi país, en México y en las zonas cercanas”, afirmó, sin profundizar en otros detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tratamiento que recibe.
La decisión médica llega después de una polémica protagonizada por el músico durante un concierto, cuando discutió con algunos asistentes y criticó a quienes escuchaban reguetón. El episodio generó comentarios en redes sociales y reacciones entre sus seguidores, convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor del artista en los últimos días.
Posteriormente, Syntek explicó que su reacción estuvo relacionada con el comportamiento de algunas personas del público, a quienes acusó de arrojar objetos y poner en riesgo a niños y adultos mayores. En medio de las críticas que recibió por el incidente, también comentó que contemplaba la posibilidad de marcharse de México. Por ahora, el intérprete de "Duele el amor", "Sexo, pudor y lágrimas" y "Aquí estoy yo" deberá priorizar las indicaciones de su especialista antes de retomar los viajes internacionales.