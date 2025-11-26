  1. Inicio
Chuck Norris: 85 años y un físico que desafía al tiempo

A los 85 años, el actor y artista marcial Chuck Norris continúa sorprendiendo al mundo con una condición física que rompe cualquier expectativa sobre el envejecimiento

El actor y artista marcial Chuck Norris presume en redes sociales una vivacidad y fuerza que dejan sorprendidos a sus seguidores, demostrando que la edad no es más que una cifra.

Más allá del volumen en sus brazos y hombros definidos, mostrados con orgullo en redes sociales, Chuck se ha convertido en un emblema viviente de disciplina y constancia sin importar la edad.
Su ejemplo influye en una época en la que muchas celebridades tienden a ocultar los signos de la vejez mediante procedimientos estéticos; Norris, en cambio, eternece el paso del tiempo y lo convierte en un aliado para demostrarse a sí mismo y a los demás que el estado físico y mental no solo es para los jóvenes o adultos jóvenes.
En Instagram, el actor ha dejado evidencia de su potencia física. En esta fotografía se le ve demostrando sus dotes marciales.

Esta fotografía reciente lo muestra sonriente y levantando el puño, dejando ver una musculatura que llama la atención por su tonicidad, especialmente a sus 85 años.
El contenido que comparte en su Instagram es sorprendente, incluso bromea con algunos pesos extremos en barra mientras hace ejercicios para bíceps.

Su mentalidad se mueve en torno a la idea de que la superación es un proceso continuo, donde la motivación y la actitud resultan igual de determinantes que el entrenamiento.
"Todavía estoy estableciendo metas, empujando hacia adelante y eligiendo disciplina antes que comodidad. No importa tu edad, sigue luchando por la mejor versión de ti mismo. Dios te bendiga", escribió Chuck Norris en su publicación más reiente.

Chuck deja mensajes profundos en sus publicaciones en redes, los cuales buscan motivar a sus seguidores para que continuén buscando sus objetivos.
“Agradezco sentirme fuerte, sano y lleno de energía. No veo la edad como un motivo para bajar el ritmo; al contrario, me ha brindado la oportunidad de renovar mi compromiso con el ejercicio y la nutrición”, expresó en declaraciones a The Healthy.
Entre sus herramientas favoritas destaca la Total Gym, una máquina de entrenamiento con peso corporal que ha estado presente en su rutina durante casi cinco décadas.
Norris comenzó a utilizar este equipo en 1976 tras una lesión en el hombro y, con su ayuda, logró recuperarse en solo seis semanas, evitando la cirugía y volviendo rápidamente a practicar jiu-jitsu. Asimismo, Norris incluye actividades de cardio y fuerza complementarias, como realizar ejercicios acuáticos, que favorecen el desarrollo muscular sin sobrecargar las articulaciones.
