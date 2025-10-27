Chris Martin y Sophie Turner desatan rumores de romance

El cantante británico Chris Martin, de 48 años, líder de la banda Coldplay, y la actriz Sophie Turner, de 29 años, conocida por su papel en Game of Thrones, han despertado rumores de un posible romance tras ser vistos juntos en lo que algunos medios británicos describen como una “cita secreta”.
De acuerdo con el Daily Mail, ambos artistas coincidieron recientemente en Londres, semanas después de haber terminado sus respectivas relaciones.
Martin habría puesto fin en junio a su noviazgo de ocho años con la actriz Dakota Johnson, de 35 años.
mientras que Turner finalizó en septiembre su relación de dos años con el aristócrata británico Peregrine Pearson, de 30.
Esta no sería la primera interacción conocida entre ambos. En 2020, Turner participó en el programa Cup of Joe, conducido por su entonces esposo Joe Jonas, donde recibió un mensaje sorpresa de cumpleaños de Chris Martin.
“Soy Chris de Coldplay”, dijo el músico en el video, felicitándola en nombre suyo y de “los miembros más guapos de la banda”. Turner respondió entre risas: “¡No!”.
Ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Turner es madre de Willa, de 5 años, y Delphine, de 3, fruto de su matrimonio con Jonas.
Por su parte, Martin comparte a Apple, de 21 años, y Moses, de 19, con su exesposa, la actriz Gwyneth Paltrow, de 53 años.
Apple ya ha hecho sus pininos como modelo, hasta el momento no ha mostrado el mismo interés de su hermano por la música.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las versiones sobre una posible relación. El medio The Daily Beast informó que se ha puesto en contacto con los representantes de ambos artistas, sin obtener respuesta.