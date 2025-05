Cesia Mejía publica contundente mensaje y desata rumores: ¿Para Ariela?

La tensión entre Mejía y Cáceres no es nueva. En noviembre de 2024, Cáceres reveló en una transmisión en vivo que no considera a Mejía su amiga, sino únicamente su compañera de trabajo. "No, no somos amigas, somos compañeras de trabajo", afirmó Cáceres, añadiendo que al trabajo no se va a hacer amigos, sino a trabajar .