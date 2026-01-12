Christian Nodal celebra su cumpleaños como pirata con Ángela Aguilar

Christian Nodal estuvo de manteles largos este domingo 11 de enero, el día de su cumpleaños. El cantante sopló 27 velitas en su pastel y lo hizo en una gran fiesta con temática de piratas, rodeado de sus amigos más cercanos y, por supuesto, de su esposa Ángela Aguilar.
La fiesta se llevó a cabo en Tayahua, Zacateca, en donde todo estuvo decorado con calaveras, joyas como si fueran un tesoro de piratas, mapas y hasta carteles de 'Se Busca' protagonizados por Nodal, en el que se ofrece simbólicamente una recompensa de 27 millones "por no seguir reglas ajenas", entre otros supuestos 'crímenes'.
Su gran amigo, Kunno, compartió algunos detalles de la celebración, dejando ver la decoración a media luz y muy a la mexicana con papel picado. La comida, abundante, fue de carne asada al carbón, además de quesadillas y complementos que iban desde frijoles y verdura asada. Un detalle que estuvo supervisado por su suegro, Pepe Aguilar.
Los invitados llevaban colgado un cantarito para tomar shots de tequila durante la noche, además de la música de mariachi que no pudo faltar en la fiesta de uno de los cantantes de regional mexicano más famoso del momento. Nodal, además, cantó junto a Ángela Aguilar, deleitando a sus amigos cercanos y familiares con un dueto muy especial en este día lleno de alegría.
La fiesta no habría estado completa sin una callejonada, un paseo nocturno por las calles de Zacatecas, con música y hasta muñecos gigantes que Nodal y Ángela siguieron emocionados.
En sus historias, Christian Nodal cerró los festejos con una publicación en la que, después de fotografiar el cielo, dibuja un número 27 para marcar el inicio de este nuevo ciclo en su vida.
Tras su matrimonio civil en 2024, planea su boda religiosa con Ángela Aguilar para mayo de 2026, posiblemente en Zacatecas.
Recientemente enfrentó críticas en redes sociales por no mencionar a su hija Inti (fruto de su relación con Cazzu) en su lista pública de propósitos de año nuevo. Actualmente mantiene un proceso legal en Jalisco para definir la custodia y pensión alimenticia de la menor.
En noviembre de 2025, Nodal y sus padres libraron la vinculación a proceso en un caso por presunta falsificación de documentos interpuesto por su antigua disquera, Universal Music, aunque el conflicto legal civil por los derechos de sus canciones continúa.
Por otro lado, Nodal ha sido galardonado con múltiples Latin Grammys, Premios Billboard de la Música Latina y Premios Lo Nuestro