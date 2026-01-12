Britney Spears anuncia que planea volver a los escenarios

Tras muchos años complicados y con la disposición de retomar el vuelo, Britney Spears ha dado una luz a sus seguidores. La cantante ha hecho un importante anuncio: el de su posible regreso a los escenarios en una nueva etapa y de la mano de su hijo Jayden, de 19 años, heredero de su pasión por la música.
La también llamada "Princesa del Pop" compartió un sentido mensaje en el que expresa su firme decisión de no actuar más en Estados Unidos, su país natal.
Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Britney publicó una fotografía del pasado en la que se deja ver sentada frente a un piano durante una presentación en los AMAs del 2002. Según expresa la intérprete, envió este instrumento a su hijo Jayden, quien tiene talento para tocar el instrumento.
En su texto, aprovechó para abordar su doloroso proceso y cómo las redes sociales han sido una especie de desahogo. “Bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Sí y a veces es embarazoso, pero caminé sobre el fuego para salvar mi vida...”, confesó.
Conmovida, Britney profundizó en sus palabras para abordar un aspecto de gran interés entre sus fans. La cantante abrió así las esperanzas de su próximo regreso a la música, aunque bajo una regla personal que al parecer es inquebrantable.
“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero sentarme en un taburete con una rosa rosa en mi cabello, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino unido y Australia muy pronto”, escribió en su publicación este 8 de enero.
Finalmente, Britney puso de frente el talento y sensibilidad de su hijo Jayden, a quien describe de la mejor manera para así reiterarle sus profundos deseos. “Es una gran estrella y me siento honrada de estar en su presencia. Que Dios te bendiga, pequeño hombrecito”, escribió la cantante en sus redes sociales.
Por supuesto, sus seguidores se unieron en celebración, en espera de tener nuevas noticias de lo que sucederá con el posible regreso de Britney. Por ahora, la cantante se enfoca en permanecer cercana a sus hijos y en retomar la convivencia con ellos, según han dejado saber fuentes cercanas a la intérprete semanas atrás.
De esta manera, Britney se reconstruye y busca la manera de resurgir, tras varios años alejada de la música. Recordemos que fue en 2018 cuando realizó su última presentación en vivo en Texas, un momento recordado con cariño entre su público, ansioso por verla nuevamente cantar e interpretar como solía hacerlo.
A pesar de su promesa de abandonar la industria de la música de manera definitiva, los organizadores del espectáculo que anualmente se celebra en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, afirmaron que aún mantienen la esperanza de ver el regreso de Britney Spears en el concierto más grande de la historia.