Cazzu revela conflicto legal por su hija Inti

En su reciente entrevista con el podcast mexicano "Se Regalan Dudas", la artista argentina Cazzu rompió el silencio sobre la batalla legal que enfrenta con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti. Lo que inició como una conversación íntima sobre maternidad se convirtió en una denuncia contundente contra el sistema judicial y las dinámicas de poder que enfrentas muchas mujeres.
Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, reveló que lleva más de un año solicitando un permiso para poder viajar con su hija a sus compromisos profesionales, sin éxito.
La pequeña Inti, que el próximo 14 de septiembre cumplirá dos años de edad, no puede acompañar a su mami, quien además es la única presente en su vida, ya que Nodal ha declarado que no puede estar viajando a Argentina por la distancia del vuelo. De 10 a 12 horas desde Houston, Texas en donde reside con su esposa, la cantante Ángela Aguilar.
Durante una medición legal, el abogado de Nodal le advirtió a Cazzu que su cliente podía revocar el permiso de viaje "cuando tuviera ganas", lo que Cazzu interpretó como una amenaza directa: "ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ´Tenemos el control sobre vos y tu hija´.
Cazzu expresó sentirse como una "criminal" al intentar viajar con su familia sin el permiso requerido. Reflexionó sobre cómo esta situación la hizo sentir como "una hormiguita frente al monstruio de la misoginia del patriarcado"
Aunque el momento fue doloroso, decidió no llevar el caso a tribunales, reconociendo que tiene recursos para evitar ese proceso, pero destacanso que muchas madres solteras no cuentan con esa posibilidad.
“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija, yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”, comentó.
A pesar de ser una mujer combativa y defensora de los derechos de las mujeres, admitió que esta experiencia la quebró emocionalmente. Su testimonio se convirtió en una denuncia sobre el sistema legal y las desigualdades que enfrentan las madres..
"Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, concluyó.