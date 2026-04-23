Caso Carolina Flores: esposo habría demorado denuncia para "proteger a su bebé"

Asimismo, detalló que Alejandro habría tomado medidas anticipadas ante la posibilidad de ser detenido, incluyendo la grabación de videos con instrucciones sobre la alimentación del menor. De acuerdo con la madre de la víctima, el esposo también rechazó que ella asumiera el cuidado del bebé, argumentando que como pareja habían establecido previamente que, en caso de faltar ambos, ni su madre ni su suegra se encargarían del niño.