Caso Carolina Flores: esposo habría demorado denuncia para "proteger a su bebé"

El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez continúa generando impacto, ahora con nuevas revelaciones sobre las decisiones tomadas en las horas posteriores al crimen ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras identifica a Erika Herrera, suegra de la víctima, como la principal sospechosa del ataque, quien permanece prófuga.
En medio del proceso, la madre de la joven, Reyna Gómez Molina, ofreció detalles que arrojan luz sobre un aspecto clave del caso: el retraso en la denuncia formal del asesinato.
Según su testimonio, fue el esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, quien decidió esperar antes de notificar a las autoridades, una determinación que, de acuerdo con su versión, estuvo motivada por la necesidad de proteger al hijo de ambos, un bebé de apenas ocho meses.
La denuncia fue presentada oficialmente el 16 de abril, un día después de los hechos, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una carpeta de investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio.
Gómez Molina relató en entrevista con Univisión que su yerno fue quien le informó sobre la muerte de su hija mediante una llamada telefónica, en la que también explicó las razones detrás de su proceder.
“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’”, recordó la madre, evidenciando la tensión del momento en que conoció lo ocurrido.
Asimismo, detalló que Alejandro habría tomado medidas anticipadas ante la posibilidad de ser detenido, incluyendo la grabación de videos con instrucciones sobre la alimentación del menor. De acuerdo con la madre de la víctima, el esposo también rechazó que ella asumiera el cuidado del bebé, argumentando que como pareja habían establecido previamente que, en caso de faltar ambos, ni su madre ni su suegra se encargarían del niño.
En otra parte de su relato, Gómez Molina compartió el instante en que recibió la noticia: “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y dar con el paradero de la presunta responsable, en un caso que sigue conmocionando por sus implicaciones familiares y la violencia que lo rodea.