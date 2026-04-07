Carmen Electra, de la comedia al drama con nueva serie sobre Pablo Escobar

Carmen Electra, ícono pop de los noventa y figura habitual de la comedia en Hollywood, da un paso decisivo hacia el drama con su participación en “Dear Killer Nannies”, una serie que retrata el auge y la caída de Pablo Escobar desde la mirada de su hijo Juan Pablo.
“Cuando leí el guion y mi primera escena lo supe de inmediato: esta es una oportunidad de hacer algo verdaderamente diferente en mi carrera actoral”, dijo la actriz en una entrevista con EFE sobre el proyecto que se estrenó en Hulu la semana pasada.
Electra se apartó de la actuación tras alcanzar la cima de su carrera a finales de los noventa y comienzos de los 2000, pero en los últimos años la intérprete, de 53 años y originaria de Ohio (EE UU), ha retomado su trayectoria con apariciones puntuales.
La serie colombiana “Dear Killer Nannies” forma parte de este regreso, y sigue al hijo de uno de los capos de la droga más conocidos del siglo XX y la historia de cómo creció entre lujo, aislamiento y al cuidado de “niñeros” que, en realidad, eran sicarios que trabajaban para su padre.
En el proyecto, Electra interpreta a Margaret, una diseñadora de interiores neoyorquina que se mueve en la alta sociedad de los años setenta y ochenta antes de terminar vinculada al entorno de Pablo Escobar.
“Ella es alguien que viene del mundo del arte y la élite de Nueva York; conoce a Andy Warhol, a Candy Darling y a muchas de sus musas”, explicó Electra, cuyo personaje, sin darse cuenta, queda envuelta en un mundo de poder, violencia y secretos.
El papel obligó a Electra, conocida por comedias como “Scary Movie”, “I Want Candy” o “Date Movie”, a adentrarse en un registro más dramático de lo que ha hecho hasta ahora. “Me gustaría decir que es divertido, pero también es oscuro, muy oscuro (...) Algunas escenas son un poco glamurosas, pero se vuelven intensas y salvajes”, apuntó.
Serie rodada en Colombia y en español. La serie, rodada en Colombia y hablada en español, permitió a la intérprete convivir de cerca con el elenco local. Aunque su personaje se expresa en inglés, contó con el apoyo de un traductor para seguir el idioma durante el rodaje. “Conocía algunas palabras y ciertas frases, especialmente estando en Colombia, el idioma suena un poco diferente que en Los Ángeles”, comentó la actriz.
“Estoy acostumbrada a escuchar español en Los Ángeles, pero los colombianos lo hablan de forma un poco diferente”, explicó. “Tenía que saber lo que decían de antemano para poder responder”. Electra elogió al director Pablo Fendrik, quien, según ella, acertó en todo, y explicó que trajeron a alguien que vivía en Colombia y que trabajó con Leguizano en sus diálogos para asegurarse de que todo fuera “perfecto”.
Y luego estaba la escena con Leguizamo como Pablo. “Estaba aterrada. Fue terrible”, admitió. “Da mucho miedo. O sea, fuera de cámara es muy simpático, pero como Pablo daba miedo”.
Para el público acostumbrado a ver a Leguizamo en papeles cómicos, esto es algo diferente, y Electra también notó ese cambio. “Es increíble. Tiene muchísimo talento”, dijo. “Fue genial compartir escenas con alguien como él”. Y no fue solo él.
“Todo el reparto... lo dieron todo. Fue impresionante”, agregó la actriz, quien se mudó a la meca del cine a los 19 años y afirma haber estado en contacto cercano con la comunidad latina desde entonces. Con este proyecto, Electra también busca acercarse un poco más a sus seguidores latinos. “Amo a todos los latinos de todo el mundo”, confesó
Sobre su cambio de nombre. La serie también aborda el tema de la identidad, y vemos a Juan Pablo cambiarse el nombre a Sebastián Marroquín, algo que Electra hizo en su momento. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de adoptar oficial mente “Carmen Electra” como su nombre legal en 2024, reflexionó sobre sus inicios. “Prince me dio el nombre de Carmen Electra en la década de 1990”, dijo la estrella, cuyo nombre verdadero es Tara Leigh Patrick.
En cuanto a por qué esperó décadas para hacer el cambio de nombre de forma legal explicó: “No quería que mis padres se sintieran incómodos, pero mi madre falleció joven. Mi padre, en cambio, vivió muchos años, y después de su muerte pensé: ‘Ya es hora’”.
Proyectos. Aunque aún no hay nada confirmado, se espera que Electra continúe impulsando su carrera actoral con el reinicio de “Baywatch” (“Vigilantes de la playa”, en España), la serie que la catapultó a la fama mundial. Tras el anuncio de esta nueva versión del clásico el año pasado, la actriz dejó entrever que está dispuesta a volver a ponerse el bañador rojo y encarnar de nuevo a la socorrista Lani McKenzie, el papel que la consagró en la televisión de los años noventa. “Dear Killer Nannies” también cuenta con la participación de John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria; Janer Villarreal en el papel de Juan Pablo adolescente; Laura Rodríguez como la madre, Victoria Henao, o Julián Zuluaga como Rodri.