Carmen Electra, de la comedia al drama con nueva serie sobre Pablo Escobar

Para el público acostumbrado a ver a Leguizamo en papeles cómicos, esto es algo diferente, y Electra también notó ese cambio. “Es increíble. Tiene muchísimo talento”, dijo. “Fue genial compartir escenas con alguien como él”. Y no fue solo él.

“Todo el reparto... lo dieron todo. Fue impresionante”, agregó la actriz, quien se mudó a la meca del cine a los 19 años y afirma haber estado en contacto cercano con la comunidad latina desde entonces. Con este proyecto, Electra también busca acercarse un poco más a sus seguidores latinos. “Amo a todos los latinos de todo el mundo”, confesó